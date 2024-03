Csuti nagyot bakizott, mégis csak kevesen szúrták ki a hibát

Szabó András Csutit egykor csupán Kulcsár Edina párjaként ismerték az emberek, de az utóbbi években határozott léptekkel lépett ki az árnyékából, és rengeteg rajongót szerzett magának, főleg, miután kiderült, hogy elválnak. Még a Dancing with the Stars című táncos vetélkedőben is kipróbálta magát, és ugyan nem sikerült megnyernie a műsort, mégis meghódította a közönséget.

Csuti hatalmas követőtáborral rendelkezik, általában nagyon odafigyel a posztjaira és a megosztott tartalmaira, de most mégis sikerült egyet bakiznia, és úgy tűnik, hogy a kommentelők eddig észre sem vették – bár az is lehet, hogy felfigyeltek rá, de annyira szeretik őt, hogy nem akarnak neki szólni a hibáról.

Ilyen melegben nagyon fontos a megfelelő és alapos hidaratálás

– írta Csuti egy képhez, amin éppen félmeztelenül medencézik és közben egy ital van a kezében.

És hogy hol is van a baki? A legutolsó szónál, ugyanis a "hidaratálás" nem helyes, mivel azt úgy írjuk, hogy hidratálás. Ez a hiba persze nem vesz el a poszt értékéből, hiszen ugyanolyan jó ránézni a boldog, életét élvező Csutira, mintha nem írta volna el a szöveget.

Itt lehet megtekinteni Csuti posztját: