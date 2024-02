Palácsik-Ráthonyi Timi új lakótársa mindent szétkap a lakásban

Andy Vajna halála óta különösen sokat jelentenek özvegyének a macskái. Nem sokkal az esküvőjük előtt kapta az első méregdrága cicát legendás párjától a modell, aztán egyre több szőrmókkal osztották meg otthonukat.

Új macskája átrendezi Palácsik-Ráthonyi Timi lakását

Mondhatni királyi sorsuk volt és van is Palácsik-Ráthonyi Timi cicáinak, budapesti házukban is külön szobát tartottak fent nekik minden luxussal ellátva. De ezek a jószágok méregdrága sportautókban is utaznak, ágyban, párnák közt alszanak, és Tímea még az amerikai luxus-síparadicsomba, Aspenbe is magával vitte őket bélelt cicakabátban. Sőt, egyiküket még magánrepülőn is repítette Budapestről Los Angelesig a gazdája a betegsége miatt.

Tavaly az özvegy mély gyászba borult, amikor elhunyt egyik kedvence, Szimba. De nemrég új macskával bővült Andy Vajna özvegyének családja, aki komoly szűrésen ment át, mielőtt örökbe fogadták. Palácsik-Ráthonyi Timinek fontos volt, hogy negatív tesztje legyen egyfajta betegségre a kismacskának. Ugyanis mint akkor posztjában Timi leírta:

Az új kis családtagunk egy édes cicafiú. Kanadából jött, és szerintem Szimba küldte ezt az angyali kisfiút. A nevét még nem tudjuk, a jelleme fogja meghatározni. Mivel babát szeretnénk és hamarosan terhes szeretnék lenni, nagyon fontos volt, hogy a cicának és szüleinek is negatív toxoplazmózisteszt eredménye legyen

A cuki szőrmók azóta teljesen kivirult, élvezi Timi szeretetét, és azt is, hogy kénye-kedve szerint „átrendezheti” gazdija lakását. Legújabb Insta-fotója szerint ugyanis az új macsek szeret mindent szétszedni…