Életveszélybe került Vajna Tímea, az otthonát sem hagyhatja el

Borzalmas ítéletidő csapott le Kalifornia államra, az eddigi beszámolók szerint a heves esőzések, áradások és a széllökések következtében kidőlt fák miatt már hárman életüket vesztették, az állam kormányzója pedig vészhelyzetet hirdetett. Vajna Timi is érintett!

Vajna Timi ijesztő SMS-t kapott (Fotó: Vadnai Szabolcs/Hot)

Vajna Timi vészjósló sms-t kapott

A luxusban élő Vajna Timi sem úszta meg a természet pusztítását, egy hivatalos sms-ben utasították arra, hogy semmilyen körülmények között se hagyja el az otthonát.

„Ne próbálja meg elhagyni a lakását, ne utazzon, hacsak nem kerül sor evakuálásra!”

– állt az SMS-ben kapott felszólításban, ami arra is kitért, hogy árvíz fenyegeti Tímea otthonát és a környező területet.

Vajna Timi megmutatta, mit küldtek neki elővigyázatosságból (Fotó: Instagram)

Andy Vajna özvegye egy 24 órán át elérhető Instagram-sztoriban folyamatosan tájékoztatja az aktuális helyzetről a népes követőtáborát. Az egyik történetében pedig megmutatta, jelenleg milyen állapotok uralkodnak az otthonában. Ezen látható, ahogy az ágya fölötti szellőzőnyíláson folyik be az esővíz, ami egyenesen a párnáján található esővízgyűjtőbe hullik.

Timi így sajnos nem igazán tehet mást, a négy fal között próbálja átvészelni az ítéletidőt, és minden bizonnyal férje, a tehetős Ráthonyi Zoltán is hasonlóképpen cselekszik.

Vajna Timi a macskájával kuckózott be

Vajna Timi a hétvége folyamán arról is beszámolt, hogy az esőzések miatt már szombaton sem mozdult ki a lakásból. A legtöbb időt az új macskájával töltötte, amit néhány hónappal ezelőtt szerzett be egy roppant megbízható tenyésztőtől.

Egy kis bengáli fajtájú kandúrt fogadott örökbe. Az örömét a rajongóival is megosztotta. Bár még a kis jövevénynek nincsen neve, de már most szeretet övezi új otthonában.

Az új kis családtagunk, egy édes cicafiú. Kanadából jött és szerintem Szimba küldte ezt az angyali kisfiút. A nevét még nem tudjuk, a jelleme fogja meghatározni. Mivel babát szeretnénk és hamarosan terhes szeretnék lenni, nagyon fontos volt, hogy a cicának és szüleinek is negatív toxoplazmózis teszt eredménye legyen

– újságolta nem is olyan régen Vajna Timi.