Kiderült, mennyibe került Vajna Tímea karácsonyi luxusútja

Senki előtt sem titok, hogy Vajna Tímea elképesztő luxusban él, ahogy az sem, hogy ő nem csak ül a pénzén. Rendszeresen adományoz, többek között egy magyar kutyamenhelynek is, ha pedig teheti, néha magára is fordít belőle valamennyit. A jelek szerint így tett most is, egy luxusutazással lepte meg magát karácsonyra.

Fotó: Markovics Gábor

Vajna Tímea feltehetően Aspenben karácsonyozik

Luxus a köbön

Vannak olyan légitársaságok a világon, melyek szolgáltatásai nem mindenki számára elérhetőek. Ilyen az is, amellyel Timi utazott a minap, s talán mondanunk sem kell, hogy nem egy fapados járatról beszélünk. Itt mélyen a zsebébe kell nyúlni annak, aki szeretne felszállni a gépre: a hirdetés szerint már 975 dollártól, azaz közel 400 ezer forinttól vannak utak, ám a határ a csillagos ég.

De hova utazhatott Vajna Tímea?

Nos, a menetrend szerint, feltehetően Aspenbe ruccant ki az özvegy, ahová egy személynek az útja körülbelül 2800 dollárba, azaz közel 1 millió forintba fáj. És ez csak az odaút. Bár Timi egyelőre nem árulta el a célállomást, Cabo, Dallas és Aspen közül szinte biztos, hogy a coloradói síparadicsomba repült, hiszen már többször tett ott látogatást. Tavaly is ott töltötte az ünnepeket, igaz, akkor Los Angeles-i otthonát betörők rabolták ki.