Szívszorító dolgot fedeztek fel Vajna Timi budai luxusotthonában – Videó

Kihasználatlanság miatt eladásra kínálja rózsadombi luxusvilláját Vajna Tímea. A hollywoodi magyar filmmogul, Andy Vajna özvegye ideje nagy részét Amerikában tölti, így logikusnak tűnik az elhatározása, de közösségi oldalán elárulta, hogy miért akar leginkább szabadulni az egykor családi fészeknek szánt ingatlantól.

Vajna Tímea / Fotó: Markovics Gábor

Magamnak és a jövőbeli családomnak vettem ezt a gyönyörű, modern házat 2020-ban a II. kerületben

– írta Instagram-oldalán Vajna Tímea, aki annak idején még egy babaágyat is vásárolt, mivel úgy tervezte, hogy ott alapít családot. Régóta szeretett volna édesanya lenni, ám ezt a célját még nem sikerült elérnie, és a kiságy azóta is ott porosodik a hálószobában, a vágyott funkció nélkül. Valószínűleg tehát ez is fájdalmas emlékeket idéz fel számára, ezért sem szeretné tovább fenntartani az ingatlant.

A 400 négyzetméteres ház egyébként tényleg igazi álomotthon: tágas és tökéletesen felszerelt, amerikai konyhás nappalija közel 150 négyzetméteres, kertkapcsolatos, szinte végig hatalmas ablakok veszik körbe, aminek köszönhetően extra világos. A felső szinten további négy teraszos hálószoba sorakozik, ahol káprázatos panorámára lehet ébredni, az épülethez tartozó mélygarázsban pedig nyolc autó is kényelmesen elfér. Nem csoda, hogy tulajdonosa 1,3 milliárd forintot szeretne érte kapni.

Less be a csodapalotába!