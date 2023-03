Párkapcsolati válság okozhatta Vajna Timi vetélését

Vajna Timi minden erejével azért küzd, hogy édesanya legyen. Nemrég a közösségi oldalán bevallotta, nagyon sajnálja, hogy úgy alakult az élete, hogy nem lehetett már sokkal hamarabb gyermeke. Vallja, negyvenévesen már sokkal rosszabbak az esélyei.

Timi nem adja fel a reményt arra, hogy anyuka legyen. Fotó: Vadnai Szabolcs

A célja érdekében tavaly mesterséges megtermékenyítésnek vetette alá magát, ám nem járt sikerrel. Év elején azonban sikeres teherbe esést sejtető képet osztott meg, majd nem sokkal később megrázó hírt közölt követőivel: bár teherbe esett, ráadásul természetes úton, hét és fél hetes terhesen elvesztette a magzatát.

A megpróbáltatások ellenére nem adta fel a reményt, nemrég egy bababoltból vásárolt, és már a gyermekszobát is berendezték Zoltánnal – írja a Bors.

Timi nyilvánosan vallott a magzata elvesztéséről. Fotó: Instagram

A fizikai fájdalom mellett elképesztő lelki megrázkódtatás is egy vetélés. A hot! magazin felkerésére dr. Rusz Edit pszichológus elárulta:

„A legtöbb anya már akkor elkezd lelki kötődést kialakítani a magzattal, amikor az megfogan. Az, hogy mekkora traumát okoz a vetélés, attól is függ, hogy hányadik hónapban történik. Ugyanis a terhesség előrehaladott szakaszában már orvosi beavatkozás segítségével kell eltávolítani a magzatot, ami rendkívül megrázó az anyuka számára.

A vetélésnek lehetnek lelki okai is, például egy összezördülés a partnerrel okozhatja, hogy elmegy a baba. Az is szerepet játszhat, ha a nő valójában nem akarja az anyaságot vagy fél attól, hogy fel kell adnia az egzisztenciális státuszát.

– vélekedett a szakértő, aki így folytatta:

„Azt gondolom, hogy az sem jó döntés, ha már a terhesség korai szakaszában mindenki tisztában van azzal, hogy babát vár az anyuka, ugyanis ez rendkívül intim élethelyzet, és az elején jobb diszkréten kezelni. Sokat segíthet a teherbeesésben és a baba kihordásában, ha a lombikprogramban részt vevő anyuka úgy tekint erre a helyzetre, mintha természetes úton fogant volna meg a pici, nem pedig azzal törődik, hogy a teherbeesésben milyen eszköztár volt a segítségére. Ezenkívül fontos, hogy a nő olyan emberekkel vegye körül magát, akik eloszlatják a kételyeit és inspirálják."

A magazinnak egy orvosszakértő is megszólalt, dr. Bense Tamás így vélekedik Timi teherbe esési esélyeiről:

„Szerencsére egy jól sikerült műtéten [endometrózis műtét − a szerk.] átesett nőnek ugyanolyan esélye van a teherbeesésre, mint annak, aki nem szenvedett en­do­met­rió­zis­ban. Az évek előrehaladtával egyértelműen romlik a petesejtek minősége, és a vetélés esélye is nő. Ugyanakkor a lombikprogramnál lehet olyan petesejtet találni, amiből akár 43-44 éves korban is egészséges baba születik. Ettől függetlenül nem feltétlenül ideális negyven felett szülni, de a rendszeres nőgyógyászati kontroll és az egészséges életmód nagyban megnöveli az esélyét annak, hogy hibátlan baba szülessen. Ezenfelül meggyőződésem, hogy a lelki tényező rengeteget számít a teherbeesésnél, amiben az apukának és az orvosnak is nagy szerepe van, hogy az anyuka biztonságban érezhesse magát."

