Újra együtt a Jóbarátok két sztárja – Courtney Cox osztotta meg a képet

Belegondolni is durva: idén 20 éve, hogy véget ért a Jóbarátok című sorozat. S bár az HBO készített egy másfél órás megemlékezős találkozót 2021-ben Jóbarátok: Újra együtt címmel, Matthew Perry 2023-as váratlan halálával szertefoszlott a remény, hogy valaha is születhessen bármilyen folytatás a világ egyik legnépszerűbb sorozatához. A rajongók azonban azóta is szomjazzák a híreket kedvenceikről, illetve azok megformálóiról. Nem csoda, hogy tűzbe jöttek, amikor a Monicát alakító Courteney Cox friss, közös képet osztott meg az Instagram-oldalán a Jóbarátok másik sztárjával való találkozásáról. Sőt, egy ráadáscsemegével is kedveskedett a követőinek!

Idén 20 éve, hogy véget ért a Jóbarátok története Fotó: Collection Christophel via AFP

Courteney Cox a sikersorozatban Phoebe-t megformáló Lisa Kudrow-val futott össze Los Angelesben, a találkozásról készült közös fotót pedig egymilliónál is többen kedvelik az Instagramon. Ráadáasul azok, akik tovább lapoznak Courteney Cox friss kép- és videógyűjteményében egy pár másodperces mozgóképet is láthatnak. Utóbbiban megmutatja irigylésre méltó bikinis testét az idén nyáron 60. születésnapjára készülő híresség.

Az alábbi képre kattintva te is meg tudod nézni Courteney Fox bikinis videóját!