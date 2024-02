Tóth Gabi meghitt képet posztolt a szerelmével, meglepő reakciók érkeztek

Hatalmas port kavart Tóth Gabi és Krausz Gábor válása, főleg úgy, hogy nem sokkal később kiderült, hogy az énekesnő egy másik férfival jött össze. Azóta már kicsit lenyugodtak a kedélyek, főleg, mióta az emberek azt látják, hogy a csinos híresség egyenesen kicsattan a boldogságtól a Fricska táncegyüttesből ismert Papp Máté Bence mellett.

Papp Máté Bence és Tóth Gabi / Fotó: Ladóczki Balázs

A rajongók szerint nagyon jót tett Tóth Gabinak az új kapcsolata, mintha teljesen kicserélték volna. Valószínűleg ő maga is így érzi, hiszen rendszeresen rak ki magukról romantikus, meghitt képeket, amik azt bizonyítják, hogy valóban nagyon szerelmesek és élvezik egymás társaságát – most is egy különleges fotóval jelentkezett a sztár.

Tóth Gabi megmutatta, milyen vidáman, mosolyogva "játszadozik" a hóban a szerelmével, Papp Máté Bencével, aki a felvételen éppen pörgeti őt, mintha a táncparketten lennének.

Tóth Gabi az utóbbi időszakban több támadó kommentet is kapott, de meglepő módon most szinte csak pozitív hozzászólások érkeztek a posztjához, rengetegen kívántak nekik sok boldogságot, és többen is azt írták, hogy ők egy gyönyörű pár és egymásnak vannak teremtve.

Itt lehet megtekinteni Tóth Gabi meghitt fotóját: