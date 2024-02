Évek óta tart, de ritkán beszélnek róla a sztárok

Nem szokták nagy dobra verni, de a sztárok jó része egy jó ügy – vagy, ha úgy tetszik, mozgalom – mellé állt már. Ez tulajdonképpen egy tudatos szokás, ami még hobbinak is beillik: a növénymentés.

A sztárok közös hobbija: a növénymentés! (Fotó: Facebook)

Ennek sok formája lehet, hiszen úton-útfélen találkozunk kidobott, jobb esetben kirakott szobanövényekkel, és sok áruháznak is van „Ments meg!” jellegű állványa a kertészeti osztályon.

Az ország legszebb időjósa, a ma már nyugodt, vidéki életet élő Gaál Noémi és párja is nagy növénymentők. Nem is csoda, hiszen imádnak saját kertjükben tenni-venni, és nem csak a konyhakertre fordítanak figyelmet:

„Mindig keresünk új növényeket és nagyon sokszor megyünk növénymentésre, ami ugye azt jelenti, sok helyen a kicsit már megfáradt, kicsit már elhanyagolt növényeket kirakják. Ilyenkor vagy nagyon alacsony áron adják, vagy azt mondják, vidd el ingyen, csak próbáld megmenteni” – avatott be Noémi.

Gaál Noémi imád kertészkedni (Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin)

Valóban, sok ilyen lehetőség van, hiszen a közösségi médiában is találunk kifejezetten ezzel foglalkozó oldalt, és különböző helyi csoportok is sokszor összefognak, hogy felújítás előtt álló területeken élő virágoknak, cserjéknek keressenek új otthont.

„Nagyon sok ilyen növényt megmentettünk” – folytatta az időjós, aki azt is elárulta, hogy amellett, hogy ez hasznos tevékenység, egyfajta kihívásnak is tekinthető.

Van egy ilyen kis játékosság az egészben, hogy vajon sikerül-e a mentett növényből kihozni még a legjobbat.

A hírességek között nem Noémi az egyetlen, aki hódol ennek a szenvedélynek. Dancs Annamari operettművész például már 2019-ben egy ilyen akciójukról beszélt a Fem3 Café műsorában:

„Mikor beköltöztünk, akkor akciósan vett egy nagyon csenevész banánpálmát, kettő darab levelecske volt rajta, és azt mondtuk,

Őt megmentjük!

Elneveztük Diácskának, gyönyörűen locsolgattuk egész nyáron, és már nyolc hatalmas levele van, így dzsungelesedik a kert és ezt imádjuk.”

Müller Attila, és kedvese, Larion Zoé pedig 2021-ben említették, mint fontos szempontot közös életük új helyszínének kiválasztásánál:

„Egy tízéves autó árából a semmi közepén vettünk egy tanyát, hamarosan oda fogunk költözni. Nincsenek közvetlen szomszédok, ideális hely lesz az állataink számára, akiknek folyamatosan bővül a száma. Növénymentéssel is foglalkozunk, azoknak is kell a hely” – mesélte akkor Attila a Borsnak.

Mire kell ügyeljenek a sztárok?

Bár remek elfoglaltság, és nemes ügy, mégsem tanácsos válogatás nélkül minden virágot hazavinni. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy akár még az áruházakban, pénzért kínált „szépséghibás” növények is lehetnek menthetetlenek. Ha a tövét megnézve azt látjuk, hogy már rothadásnak indult, esetleg szaga van, akkor nem biztos, hogy megéri energiát fektetni bele. Annál is inkább, mert ezek a rossz állapotú levelesek akár kártevőket, betegségeket is hordozhatnak, ami átterjedhet otthoni, gondosan ápolt növényeinkre is.