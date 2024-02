Mi történt Horváth Évával? Rá sem lehet ismerni

Horváth Éva szépségkirálynő és modell megjelenését sokan és sokszor irigyelték már az elmúlt évtizedekben. A most 45 éves híresség nem kérdés, nyerhetett a genetikai lottón: az arányos és izmos testalkata gyönyörű arccal párosul... A szépséges édesanyán az sem látszik, hogy két gyermeknek adott életet, no de persze tesz is azért, hogy jól nézzen ki! Éva rendszeresen sportol és odafigyel a táplálkozására. A külsejével egyébként nyilván ő is elégedett, hiszen nem fukarkodik megmutatni magát, és a Balin töltött idő számos pillanatát a követőinek.

Horváth Éva váratlan vendége

A minap egy másik magyarországi híresség tett Horváth Évánál látogatást, az illető kilétét azonban nem árulta el előre a modell. Éva mindössze annyit közölt az Instagram-követőivel, hogy valakivel találkozni fog, akit ők is ismernek. A kommentelők imádták a játékot, a szépségkirálynő kérdésére, miszerint találják ki, hogy ki ugrik be hozzá, tömegével jöttek a tippek. A legtöbben Sydney van den Bosch-ra tippeltek, de volt, aki Buddhára, illetve egy szavazat Julia Robertsre is érkezett....

Mi a furcsa a képen?

Éva végül felfedte a titkot, közös fotót tett közzé Peller Mariannal. A két híresség már hosszú évek óta ápol baráti viszonyt, ezért nem meglepő, hogy nagyon örültek egymásnak.

„Sokan eltaláltátok, bizony Peller Mariann volt az, akivel találkoztam. Még a Reggeliben ismerkedtünk meg, ugyanis együtt vezettünk műsort (nem mondom hány éve), már akkor is csíptem. A sors elsodort minket egymástól, de valahol mindig találkoztunk. Most egy másik dimenzióban, egy másik valóságban... Peller Mariann megint összehozott minket az élet vagy a sors vagy nem tudom, mi” – írta a közös fotójuk alá, Horváth Éva.

A fotón azonban valami nem teljesen stimmel. Horváth Éva olyan, mintha nem is ő lenne... Valahogy nem hasonlít magára. A kép egy nap alatt be is járta az internetet, a kommentelők azzal a szöveggel adják tovább egymásnak, hogy szerintük nem lehet ráismerni az egykori szépségkirálynőre. Hogy igazuk van-e vagy sem, azt nem tisztünk eldönteni. Mondjanak ítéletet a saját tapasztalásuk után az olvasóink: