Merész húzás! Keresztes Ildikó ultra rövidre vágatta ikonikus haját – Fotó

Egy nőnek időről-időre meg kell tudnia újulni – vallja ezt Keresztes Ildikó is, aki most éppen a frizuráját változtatta meg. A népszerű énekesnő mindig is a vagányságáról volt híres, hát most kellett a szomszédba mennie egy kis merészségért. Felkereste kedvenc fodrászát és olyan rövidre vágatta hosszú tincseit, amilyen még talán sosem volt.

Keresztes Ildikó egyik védjegye a hosszú haja volt. (Fotó: Facebook/Keresztes Ildikó)

Keresztes Ildikó szerint a Sárkány éve az övé lesz

A kínai holdújév és vele a Fa Sárkány éve 2024. február 10-én vette kezdetét. A kínai sárkány szimbólum a jóságot, bátorságot, következetességet, kitartást példázza. A sárkány tavasszal az égig szökik, repül felhőkön túl, míg ősszel lebukik az óceánok legmélyére. Ezért ébredése a földi energia megújhodását jelzi.

Ezt a megújulási vágyat érezte Keresztes Ildikó is, aki gondolt egy merészet és beült kedvenc fodrászának a székébe. De nem akármilyen változást szeretett volna, hanem drasztikusat: hosszú haját egészen rövidre vágatta!

Köszi Sándorom az új frizurát...a Sárkány évében vágytam valami "merészre"

- írta a fotóhoz Keresztes Ildikó, a végeredményért odáig vannak a követők.

„Drága Ildikó! Nagyon egyedi lett az új frizurád gratulálok"

„Ez igen, nagyon jól áll"

„Drága Ildikó! A Meglepetések Művésze vagy. Új frizurád nagyszerűen áll Neked. Gratulálok . Millió Szeretettel gondolok Rád"

Szerencsés csillagjegyek

A kínai horoszkóp szerint a sárkány, a patkány és a majom idén szerencsés lesz:

Sárkányok

A Sárkány évében születettek (1964-ben, 1976-ban, 1988-ban, 2000-ben, 2012-ben, 2024-ben születettek) számára csodálatos év vette kezdetét 2024-ben, mivel minden és mindenki az ő jegyükhöz igazodik.

Nagy személyiségük és vezetői tulajdonságaik nem tűnnek majd szokatlannak. A Sárkányok bölcsességét és kedvességét nagyra fogják értékelni ebben az évben. Ez egy nagyszerű időszak számukra, hogy magasra törjenek és nagyobb szerepekért küzdjenek.

Majmok

Az 1968-ban, 1980-ban, 1992-ben, 2004-ben és 2016-ban született majmok vidámak és okosak. Játékos természetük jól illik a Sárkány év energiájához. Mindenki élvezni fogja a nevetésüket. Ez az év tökéletes alkalom lehet számukra, hogy hobbijukat karrierre váltsák.

Patkányok

Az 1960-ban, 1972-ben, 1984-ben, 1996-ban, 2008-ban és 2020-ban született Patkányok szorgalmasak és okosak. Lehet, hogy szelídek, de a szerencse 2024-ben az ő útjukat járja. Nem szeretik a rövidebb utakat, és ebben az évben olyan befolyásos emberekkel találkoznak, akik segíthetnek nekik.