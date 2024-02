Programot szerveznél a holdújévre? Ezeket ne hagyd ki!

Életre kelt fények

A Sárkány Éve Lampion Fesztiválon a fény és az árnyék játékának köszönhetően egy varázslatos világba tekinthetünk be, egészen február 24-ig. Az Állatkerti körúton lévő Biodóm kertjében 5-8 méteres installációkat csodálhatunk meg. A sétányon végighaladva az óriási sárkányokon kívül láthatunk lampion flamingókat, tigrist, pandát és még jegesmedvét is. Sőt, napközben akár elő „sárkányokat” is megpillanthatunk, ha az utunkat a Fővárosi Állat- és Növénykertben lévő Sárkányház, Mérgesház vagy Krokodilház felé vesszük.

Helyszín: Budapest, Fővárosi Állat- és Növénykert

Időpont: 2023. december 16-tól 2024. február 24-ig.

Ár: Felnőtt: 4500 Ft, diák és senior: 3200 Ft, családi: 6900 Ft-tól.

Lampionok a Lampion Fesztivál, valamint a kínai újév, boldog tavaszünnep megnyitó ünnepségén a Fővárosi Állat- és Növénykerthez tartozó Biodóm előtt 2024. január 25-én. A Sárkány évének ünnepét Kínán kívül először Budapesten rendezik meg a magyar és kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóján. Fotó: Bruzák Noémi

Történelmi barangolás

Egészen június 28-ig lesz látható „Az ókori Kína kincsei – A Jáde Császárok Kora” című kiállítás Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeumban. A Csók István Képtárba látogatva több mint száz darabos kollekciót tekinthetünk meg, amelynek egyik kiemelkedő darabja egy uralkodói jáde halotti páncél, amelyet 1460 darab jádelapból, aranyszálak felhasználásával állítottak össze. A kiállításon bemutatott tárgyak az ókori Kína mindennapjait, az uralkodókat és a temetkezési szokásokat is szemléltetik.

Helyszín: Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum

Időpont: 2024. január 23-tól 2024. június 28-ig.

Ár: Felnőtt: 3000 Ft, diák és nyugdíjas: 1500 Ft, családi: 6000 Ft.

„Az ókori Kína kincsei – A Jáde Császárok Kora” című kiállítás Székesfehérváron Fotó: Látrányi Viktória/Szent István Király Múzeum

Tűzcsóva helyett puha bunda

Amennyiben az új esztendő beköszöntével a sárkányokon kívül másra is kíváncsiak vagyunk, a Zoo Debrecenben meglátogathatunk egy néhány hónapja világra jött észak-kínai leopárdot. Az állatkert két évtizede jelent mentsvárat a fokozottan fenyegetett alfajnak. Világritkaságnak számít az állat- és növénykertben nemrégiben megszületett kis leopárd érkezése, aki már elkezdte felfedezni a környezetét, ezért délutánonként nagy eséllyel megpillanthatjuk a kifutóban.

Helyszín: Zoo Debrecen

Nyitvatartás: Februárban minden nap 9 órától 16 óráig.

Ár: Felnőtt: 4800 Ft, gyerek: 3600 Ft, diák: 3800 Ft, nyugdíjas: 3900 Ft.

Állatorvosi vizsgálaton a tavaly november 21-én született észak-kínai leopárd (Panthera pardus japonensis) a debreceni állatkertben 2024. január 30-án.Fotó: Czeglédi Zsolt

Kóstoljunk bele Kínába!

Amennyiben szívesen ünnepelnénk keleti ízekkel a kínai holdújévet, akkor a 101 Bistro fogásait nekünk találták ki. Az ázsiai ételízesítők egészen az ókori Kínáig tekintenek vissza. Az étterem indulásánál fontos szempont volt, hogy olyan ízesítőket és szószokat hozzanak létre a maguk módján, amik Ázsiában alapkelléknek számítanak. Ha megkóstolnánk a keleti ízvilágot nyújtó ételekkel, látogassunk el a hangulatos helyszínre!

Helyszín: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 5.

Nyitvatartás: Hétfőtől vasárnapig, 12:00-15:30 és 17:00-22:00 között.