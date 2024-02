Megmutatta a babaszobát! Nemsokára megszületik az Exatlon sztárjának első gyereke – Fotó

Február végére van kiírva az Exatlon Hungary Bajnokának felesége, ami azt jelenti, mostantól bármikor beindulhat a szülés. Ahogy arról a Metropol elsőként írt: Imreh Balázs és felesége kislányt várnak, akinek a Zoé nevet választották.

Bármikor megszülethet az Exatlon bajnokának kislánya

A sportreality harmadik évadában hamar a szívükbe fogadták a nézők Imreh Balázst. A teqballbajnok imádta az akadálypályákat, hatalmas kalandnak fogta fel. Miután hazatért, még ennél is nagyobb kaland várt rá: megnősült. Már az esküvő előtt megbeszélték szerelmével, hogy több gyermeket szeretnének. Tavaly pedig be is jelentették: érkezik első gyermekük, Zoé. A kislányt már nagyon várják, Adrienn már a nyolcadik hónapban van.

Február végén, március elején érkezik a kislányunk, Zoé

– mondta nemrég lapunknak Imreh Balázs, majd hozzátette: „Vicces, mert 2024. szökőév lesz, és éppen február 29-re van kiírva a feleségem. Szeretnénk mindent megadni a gyermekünknek.

Az első babaruhát együtt terveztük megvásárolni.

Mindketten elfoglaltak vagyunk, úgyhogy erre még csak nemrég került sor. Folyamatosan készülünk az érkezésére, január végéig minden szükséges kelléket be fogunk szerezni.”

Az biztos, hogy az Exatlon Hungary sztárjának első gyermeke bármikor megszülethet. A leendő édesapa pedig megmutatta most a babaszobát, amiben mindent saját kezűleg csináltak. Eddig egy dolog adta fel csak a leckét az amerikai kupagyőztesnek Insta-sztorija alapján: a babaágy összerakása.

A babaszoba is mindjárt kész az Exatlon sztárjánál (Fotó: Instagram)

Exatlon-apukák

Úgy látszik, szerencsét hozott a szerelemben a TV2 műsora a versenyzőknek, főleg a férfiaknak. Móricz Dani megnősült és édesapa lett, Nagy Daninak azóta megszületett a második gyermeke is, Esztergályos Patrik pedig megnősült. Sőt, Kása András személyében egy versenyző nagypapa is lett. Ami furcsa viszont, hogy ezzel szemben a hölgyeknél Kocsis Lilkó feleség lett, Busa Gabit eljegyezték, de sehol nem jön a gyermekáldás...