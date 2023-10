„Érkezik a kislányunk, Zoé” – apa lesz az Exatlon sztárja

Imreh Balázs hat évvel ezelőtt a VOLT Fesztiválon ismerte meg Adriennt. Négy évvel később, 2021. május 29-én, csodálatos esküvőjükön fogadtak egymásnak örök hűséget. Ez az év azonban újabb változást hozott az életükbe, ugyanis elérkezettnek látták az időt, hogy családot alapítsanak. A teqball játékos Instagram-oldalán osztotta meg az örömhírt, kisbabát várnak. Gyermekük nevét pedig egy genderparty keretein belül árulták el a családtagoknak és a közelebbi barátoknak.

Apa lesz az Exatlon Hungary Bajnokja (Fotó: tv2)

Kislány!

Az idei évben érett meg az a gondolat, hogy családbővítésre szántuk el magunkat.

„Az első teszt elvégzését is együtt csináltuk, és mindketten örültünk, amikor pozitív eredményt mutatott. Az első kötelező orvosi vizsgálat során, bár nem kérdeztük, az orvos elszólta magát, hogy kislányunk lesz. Viszont a következő komolyabb vizsgálaton döntöttünk úgy, hogy ha mi már tudjuk is, a család és a szűk baráti kör előtt nem leplezzük idő előtt le, így ők csak múlt héten szereztek tudomást róla” – kezdte lapunknak az Exatlon Hungary népszerű bajnoka, aki azt is elárulta, mikorra várják gyermeküket.

Február végén, március elején érkezik a kislányunk, Zoé. Vicces, mert 2024. szökőév lesz, és éppen február 29-re van kiírva a feleségem.

"Lassan fog öregedni a gyerek, ha valóban akkor születik majd meg” – mesélte poénkodva a leendő apuka.

Balázs és Adrienn hat évvel ezelőtt ismerkedett meg (Fotó: Imreh Balázs)

Balázs és Adrienn élete a munkán kívül, a babavárás körül forog. Tele vannak izgalommal és várakozással.

„Szeretnénk mindent megadni a gyermekünknek. Az első babaruhát együtt terveztük megvásárolni. Mindketten elfoglaltak vagyunk, úgyhogy erre még csak nemrég került sor. Folyamatosan készülünk az érkezésére, január végéig minden szükséges kelléket be fogunk szerezni” – árulta el érdeklődésünkre.

2021. május 29-én, egy gyönyörű szertatáson kötötték össze hivatalosan is az életüket (Fotó: Imreh Balázs)

Ugyan még négy hónapot kell várniuk a kis Zoé megérkezéséig, Balázsnak és feleségének komoly tervei vannak a gyermekvállalást illetően is.

„Amikor szóba került a családalapítás, arról is beszéltünk, hogy ki, hány gyereket szeretne."

Ebben is nagy az egyetértés közöttünk, nagy családra vágyunk, de csak lépésről lépésre haladunk.

„Sokat dolgozunk, mert azon túl, hogy aktívan űzöm a teqball-t, az egyesületemet is építem. Van a feleségemmel egy rendezvényszervező cégünk, és egy alapítványnak is besegítek. A gyerekek mindig örülnek, ha járom az országot, és az otthonokba egy kis sport-aktivitást viszek” – mondta a sportoló.