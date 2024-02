Édes hármas, szerető, Király Viktor Valentin-napja – Ezek voltak a legolvasottabb sztárhírek a héten

A héten Demi Moore teregette ki hálószobatitkait az önéletrajzi könyvében egykori férjéről, Ashton Kutcherről. A színésznő többek közt leírta, mindent megtett fiatal férjével kötött házassága megmentéséért, még az édes hármasba is belement. Azonban ez nem volt elég, sőt arról is nyíltan beszélt könyvében, hogy Ashton több szeretőt is tartott, mielőtt Mila Kunisszal házasságot kötött.

Váratlan páros – Király Viktor nagy bejelentést tett

Kicsit könnyedebb vizekre evezve, de még mindig a szerelemnél maradva: Király Viktor gőzerővel készül a Valentin-napra, nemrég a közösségi oldalán osztotta meg, hogy mivel készül a szerelmesek napjára. Az énekes, persze csak félig lőtte le a poént, amikor elárulta, hogy a macedón hegedűművésszel, Petar Markoskival dolgozza fel a szerelmesek napjára a WHAM! örök klasszikusát, a Careless Whispert.

Király Viktor a Careless Whisperrel készül a Valentin-napra (Fotó: Máté Krisztián)

Már nem zsákbamacska!

Marics Petivel és Pető Brúnóval erősít a TV2, a fiatalok lesznek a Zsákbamacska új évadában. Az énekeseknek még nincs korábbi tapasztalatuk a műsorvezetés terén, ezért Marics Peti viccelődve mesélt arról, hogy hogyan készültek a feladatra, és hogy miben kellene fejlődniük. Barátja is hasonló véleményen volt, ő még viccesen azt is hozzátette, hogyha belőlük műsorvezető lett, akkor igazából bárki azzá válhat.

Előnytelen fotók sora

Ördög Nóra korábban kiakadt, hogy Krausz Gábor előnytelen fotót osztott meg róla a közösségi oldalán. De persze a műsorvezetőnő kiakadása nem volt olyan nagy, hogy ne tudjon hamar megbocsátani a sztárséfnek. Azt azonban nem tudni, hogy ha Krausz fotója láttán kiakadt Ördög Nóri, mit szól majd a férje, Nánási Pál által közzétett képekhez, amin nem éppen előnyös arcot vágva kígyót simogat Nóri.

Királyi bejelentés

Napok óta lázban tartja a világot Károly király súlyos betegsége, a hír hallatára még Harry herceg is repülőre pattant, hogy meglátogassa szeretett édesapját. Kiderült az is, hogy az uralkodó állapotát szeretett unokáival szüleik, Vilmos és Katalin négyszemközt közölték a rossz hírt, hogy ne a sajtóból kelljen megtudniuk azt.