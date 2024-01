Végig ezt tervezgette Dominikán Curtis: Judie elsírta magát, mikor meglátta

Sokakat meglepett a hír, hogy január első napjaiban Curtis egyedül indult a festői Dominikára, a kedvese, Barna Judit nélkül. A magányos utazásnak prózai oka volt: Judit nem tudta szabaddá tenni magát ebben az időpontban, Curtisnek viszont kizárólag az év eleje alkalmas arra, hogy szabadságot vegyen ki, hiszen tavasszal elindulnak a koncertek és és egyéb képernyős munkák is.

Judit és Curtis kapcsolata kiállta az idő próbáját. (Fotó: Szabolcs László)

Szerelem

Széki Attila és Barna Judit közel három éve alkotnak egy párt, és bár a kezdetekben nem sokan fogadtak arra, hogy a mindig fegyelmezett sportolónő és az akkor még sokat bulizó zenész sokáig együtt marad, a szerelmesek mindenkire rácáfoltak. Mára kiegyensúlyozott közös életet élnek, és senkinek nincs kétsége afelől, hogy tökéletes a kapcsolatuk. Ennek fényében nem meglepő, hogy Judit harmincadik születésnapjára valami egészen különleges bulival készült Curtis, akinek viszont nem sok ideje volt a szervezésre lévén, Dominikán nyaralt az elmúlt két hétben. A hazaérkezése után tehát azonnal telefonálni kezdett, de úgy fest, hogy számára másfél nap is elég ahhoz, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy azt szerették volna...

Fényűző party

A születésnapi bulira egy fényűző étteremben került sor, ahova Curtis meghívta a szerelme rokonait, és a legjobb barátait is. A party helyszínén a plafontól a padlóig lufik lebegtek, de kialakítottak egy speciális fotó helyszínt is, ahol a meghívottak kedvükre bolondozhattak a kameráik előtt. Judit egy nagyon különleges tortát és egy meseszép vörös rózsacsokrot is kapott a kedvesétől.

Barna Judit egy nagyon különleges tortát kapott. (Fotó: Judie0055/Instagram)

Az immár harminc éves kosárlabdázó természetesen könnyekig meghatódott a kedves gesztustól, és utólag azt mondta, hogy élete legcsodálatosabb születésnapi partiját köszönheti Curtisnek.

Ez a tegnap valami eszméletlen volt. Nagyon köszönöm, hogy felejthetetlenné tetted Nekem, Curtis!

- hálálkodott a zenész szerelme az Instagram oldalán.