Curtis párja új térdet kért karácsonyra

Barnai Juditot sokkal nagyobb figyelem övezi bármi is történik vele, mióta Curtis párja lett. A rapper korábban úgy fogalmazott, hogy szerelme mellett rátalált a békére, és a kiegyensúlyozottságra. Kapcsolatuk mára olyannyira elmélyült, hogy idén közös házba is költöztek. AA jöztük lévő erős lelki kötelékre pedig a nehéz pillanatokban van a legnagyobb szükség. Például most, hogy Judynak ismét orvoshoz kellett fordulnia a sérülése miatt. Judit 15 évesen komoly autóbalesetet szenvedett, amiben a válla, a csípője, a térde és a gerince is súlyosan megsérült. Bár két éves rehabilitáció után visszatért a pályára. A következményeit még ma is érzi, és a térdével rendszeresen látogatja az orvosakat.

Judit és Curtis megtalálták egymásban a tökéletes párjukat (Fotó: Szabolcs László)

Nemrég pont egy ilyen látogatásról posztolt képet huszonnégy óráig látható Instagram-történetében, ahol éppen a kötéseket távolítják el a térdéről.

Új térdeket kértem a doki bácsitól karira

– írta Judit a képéhez.

Curtis természetesen végig kedvese mellett áll, aki átérzi a problémáját, mert neki is egy térdsérülés miatt kellett abbahagynia profi focikarrierjét.

Barnai Judit a mai napig szenved a gyerekkori balesete következményei miatt (Fotó: Szabó Miklós)

Bokaszalag szakadása is volt

Judit és Curtis kapcsolata is egy sérüléssel indult. A rapper és a sportolónő még szerelmük elején jártak, amikor Juditnak egy kosárlabdameccsen elszakadt a bokaszalagja, és egy csontdarab is kitört a bokájából. Így a sportolónak jó néhány hétig kímélnie kellett magát.

A rapper egy hozzászólásban üzent a történtek után szerelmének. Azt írta, hogy mindenben mellette van, és tudja, hogy Judit rövidesen újra a pályára léphet.