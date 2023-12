Így néz ki 22 évvel a halála után Zámbó Jimmy szobája – Videó

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, Zámbó Jimmy csepeli villáját közel 130 millió forintért árulja a család. A legendás ingatlan falai sok mindennek tanúi voltak, például annak is, mikor az énekes meghúzta a ravaszt, s eldörrent a végzetes lövés. Azóta már lassan 23 év telt el, s bár Edit asszony és legkisebb fia, Adrián eddig a zarándokhellyé vált házban élt, most már túl nagynak érzik otthonukat, ezért szeretnének túladni rajta.

Zámbó Jimmy háza még mindig őrzi az emlékét (Fotó: Archív)

Megállt az idő Jimmy házában

A 4 szobás, 200 négyzetméteres ház a XXI. kerületben található, s lépten-nyomon Jimmy emlékét őrzi. A falakon például még mindig az aranylemezei díszelegnek, ahogy a fekete zongoráját sem mozdította el senki a helyéről. Többek között ezt is láthatjuk abban a videóban, ami a Zámbó család otthonáról került fel a TikTokra. A feltehetően ingatlanos úriember az egész házban körbevezeti az embereket: Zámbó Jimmy szobája mellett Edit asszony hálóját is láthatjuk, illetve azt a szobát is, ahol a haláleset történhetett…

A képkockák láttán kijelenthetjük, hogy Zámbóék otthonában megállt az idő, és szinte mindent úgy hagytak, ahogy annak idején, Jimmy halála előtt volt.

Nem akarnak belőle múzeumot

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a családnak kiemelt szempont lett az értékesítésnél, hogy a házból semmiképp se legyen múzeum, és Jimmy relikviáit sem tennének semmilyen tárlat részévé. Ezért az ingatlant csak lakhatási célra lehet majd használni, és a leendő vevő nem élhet vissza a Zámbó család hírnevével.

És ha már itt tartunk, egyébként a Zámbó-nyaraló is eladó, az a nyaraló, melyben Jimmy a külvilágtól elszigetelten írta dalait. A nyaralóépület a Soroksári-Duna-ág legnagyobb szigetén található, megközelítése csak csónakkal lehetséges, és a család 50 millió forintot kér érte. Hasonlóan a csepeli ingatlanhoz, ezt a házat sem szeretnék múzeumként viszontlátni a családtagok.