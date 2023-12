Titkos üzenet: ez derül ki Vilmosék karácsonyi fotójáról

Nem telhet el év anélkül, hogy a brit királyi család tagjai ne készíttetnék el hagyományos karácsonyi üdvözlőlapjukat. Vilmos herceg és családja ezúttal egy nagyon lezser, fekete-fehér fotón pózol, amivel már eleve meglepték követőiket, de egy testbeszédszakértő szerint a kép egy titkos üzenetet is magában rejt – írja a Mirror.

Az idei fotón Vilmos, Katalin és György herceg a hátsó sorban állva mosolyog a kamerába, míg Lajos az egyetlen ülő alak, Sarolta mellett feszít, miközben minden családtag fehér inget és sötét farmernadrágot visel. Judi James testbeszédszakértő szerint a beállítás és a széles mosoly is erőt és magabiztosságot tükröz az öt szereplő részéről, annak ellenére, hogy a fekete-fehér színválasztás nem tipikus karácsonyi hangulatot idéz. „Mintha azt akarnák bejelenteni, hogy ők egy nagyon menő és sérthetetlen családi egységet képeznek” – állítja James, aki szerint ezt az összetartást erősíti az egyenöltözet és az ellazult, de mégis határozott póz is.

A szakértő szerint az, hogy Vilmosék nem elegáns, gyémántokkal és kitüntetésekkel megszórt ruhákban fotózkodtak – mint III. Károly király és Kamilla királyné –, azt is mutatja, hogy igyekeznek átlagos családként hatni, ugyanakkor egyértelművé teszik a királyi család fontosságát is. Az összetartozás és egység sugallására pedig most különösen nagy szüksége van a Windsoroknak, mikor a monarchia létjogosultságát már nemcsak kívülről, hanem Harry herceg révén belülről is többen megkérdőjelezik.

Azonban nem a testbeszéd az egyetlen érdekesség, amin megakadt a fotót nézegetők szeme – sokak nem tudtak elmenni szó nélkül amellett sem, hogy György herceg milyen sokat nőtt az utóbbi időkben. A trónörökösi sorrend második helyének birtokosa még csak 10 éves, azonban édesanyja mellett állva egyértelműen látszik, hogy hamarosan túlnövi a 170 cm magas Katalint. Ez viszont annyira nem meglepő, hiszen Vilmos is majdnem 2 méter magas, legnagyobb fia pedig napról napra jobban hasonlít rá – írja a Mirror.