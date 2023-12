Mindenkit meglepett Katalin hercegné, ezt csinálta szülés után

Katalin hercegné talán a legnépszerűbb a személyzet körében. Egy névtelenséget kérő bennfentes szerint az volt talán a legmeghatóbb pillanat, amikor a hercegné bemutatta Lajos herceget a személyzetnek. „Mindenkit igazán megérintett” a kedves gesztus, ahogy Katalin bekopogott a személyzeti szállás ajtaján, és bemutatta a babát – írja a Mirror.

A hercegné tudja, hogy lopja be magát a szívekbe (Fotó: AFP)

Köztudott, hogy Katalin ügyel arra is, hogy a teendői mellett elég ideje jusson gyerekeire, és a lehető leginkább ki tudja venni a részét a gyereknevelésből. A hercegné segítője hozzátette, Katalin és Vilmos mellett mindig barátságos légkör uralkodik, így a személyzet is szeret nekik dolgozni. Még azt sem várják el, hogy a dolgozók formális öltözéket viseljenek, hacsak nincs valamilyen különleges esemény. Mindezzel azt próbálják elérni, hogy minél otthonosabb környezetet teremtsenek. A szülők számára az is fontos, hogy gyermekeik megtanuljanak beszélni az érzéseikről és a helyén tudják kezelni azokat, ezért aztán a háztartásban – beleértve a személyzetet is – senki sem kiabálhat velük.