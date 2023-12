Papadimitriu Athina megszólalt az elhunyt Dózsa Lászlóról: „Nagyon szerettem!"

Az a típusú ember volt, akire tényleg senki nem tudna akár csak egy rossz szót is mondani. Mindig jókedvű volt, állandóan nevetett, a jókedvét átragasztotta azokra is, akik körülötte voltak. Ha látta, hogy valaki szomorú, azonnal ment oda megkérdezni, miben segíthet, és ha az illető nemet is mondott, addig beszélt hozzá, míg a másik el nem nevette magát. Imádta az ártatlan flörtöket, szeretett bókolni a nőknek, ami mindenkinek jólesett. Nem tudom ezt másképp mondani, egyszerűen jó volt a társaságában lenni, felhúzott mindig bennünket többieket magához!