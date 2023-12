Nem sikerült a mutatvány, roncsból mászott ki Jákob Zoli – Videó

Nyílt titok: a Nagy Ő, Jákob Zoltán az egzotikus Mauritiuson töltötte az elmúlt napokat. A milliárdos onnan jelentkezett be a Retro Rádióba is, és ajánlott fel 5 millió forintot az országos rádiók gyűjtéséhez, mely daganatos gyermekek gyógyulását segítő, életmentő eszközök beszerzését tűzte ki célul az Ökumenikus Segélyszervezet összefogásában.

A műkörmös milliárdos többször is bejelentkezett a szigetállamból Instagram-oldalán. Így volt ez a búcsúesten is, a különleges vacsora előtt Jákob Zoli óceánparti sétára indult, ahol felfedezett egy hajóroncsot. Szó szerint beleállt, majd kimászott a roncsból, sőt videót is készített a hajódarabokról, melyet így kommentált:

„Először nem is tudtam, mi ez. Aztán látom, hogy ott egy nagyobb darab. Valaki nagyon sikertelenül landolt ezzel a hajóval”

– hallható a felvételen, melyhez ennyit írt: „Hajó’törött és a búcsú”

Nézd meg Jákob Zoli videóját: