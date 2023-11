Jákob Zoltán A Nagy Ő-ről: Változott a véleményem

Mint két félszeg kamasz, úgy érkeztek hétfő reggel a Mokka stúdiójába a mesébe illő történet főhősei. Betti és Jákob Zoltán csak most kezdik el a valódi ismerkedést, hiszen a kamerák előtt töltött idő valójában kevés volt ahhoz, hogy biztonsággal kijelenthessék: őket csak az ásó, a kapa és a nagyharang választhatja el egymástól.

Betti ragyogott a boldogságtól (Fotó: TV2)

„Enyém lett Zoli szíve...”

Az üzletember szívét elnyerő anyuka persze ragyogó arccal kezdte a beszélgetést, hiszen mégiscsak ő volt az, aki a záróepizód utolsó pillanataiban szabadon engedhette Zolival az „összetartozás” hófehér galambjait. „Enyém lett a fődíj, Zoli szíve, de nem volt könnyű menet, hiszen elég rögös utat tettem meg, de megérte” – mondta a Mokka stúdiójában Betti.



„Rengeteg dologgal szembesültem…”

Jákob Zoltán szintén mosolyogva ült a kanapén, ugyanakkor nem titkolta,, hogy lesz mit megbeszélni szíve választottjával, hiszen sok mindenről ő maga is csak a tévé képernyőjéről értesült.

Visszanézve a műsort, persze hogy változott a véleményem néhány hölgyről.

„Az a helyzet, hogy én csak akkor találkozhattam a lányokkal, amikor randevúztunk és a kamerák forogtak. Most, hogy néztem a műsort, rengeteg olyan dologgal szembesültem, amikkel akkor nem. Ezeket pedig most próbálom helyretenni” – fogalmazott Magyarország 39. leggazdagabb embere, aki azt is elárulta, hogy mi az, ami egy picit talán elbizonytalanította őt Bettiben. „Betti irányából az volt a pozitív meglepetés, hogy tüzes, és ami pedig nem okozott olyan nagy örömöt, az az, hogy néha túl tüzes” – fogalmazott Zoli, majd beavatta a két műsorvezetőt és a nézőket abba is, hogy kettejük kapcsolatában mi a következő lépés.

Jákob Zoltán óvatos, de bizakodó (Fotó: TV2)

„Elemegyünk vacsorázni”

„Most ismerkedési fázisban van a kapcsolatunk, hiszen amint véget ért a műsor, Bettit el is vitték a szüleihez, és hivatalosan nem is találkozhattunk, hogy ne bukjunk le. Igazán most tudunk elkezdeni kibontakozni. Ezekkel az új ismeretekkel felvértezve elmegyünk egy vacsorára és utána folytatjuk az ismerkedést” – jelentette a körmös király. Hogy miként is alakul tehát a tündérmese, és hogy Bettiből végül valóban királynő válik-e Jákob Zoltán oldalán, az egyelőre megjósolhatatlan. Mindenesetre mi szorítunk mindkettőjük boldogságáért.