Különleges meglepetésekkel készül Mága Zoltán a XVI. Budapesti Újévi Koncertre

Mága Zoltán világhírű hegedűművész mellett színpadra lépnek a nemzet színészei, nemzetközi hírű művészek, és a hazai könnyűzenei élet kiemelkedő alkotói is. Az est fő üzenete – a béke és az összefogás, amely Európa legnagyobb újévi koncertjén szimbolizálja összetartozásunkat.

Mága Zoltán a magyar zene büszkesége

Ezúttal is örülhetnek azok, akik minden évben ellátogatnak a Budapesti Újévi Koncertre január 1-jén – és azok is, akik most vesznek részt először a koncerten, ugyanis Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész ez alkalommal is rendhagyó gálaműsorral készül a Budapest Aréna közel 13 ezer fős közönségének. Az újévi gálakoncert a béke és az összefogás jegyében immáron tizenhatodik alkalommal kápráztatja el a közönséget: fantasztikus új látványvilág, páratlan színpadi alkotások és egyedülálló hangzás várja a nézőket.

Az elmúlt években minden alkalommal a legfelemelőbb pillanatok közé tartozott a nemzet színészeinek színpadra lépése és a közös koccintás, így a hegedűművész úgy döntött, ez ezúttal sem maradhat el.

A nagy sikerre való tekintettel megígértem, hogy következő alkalommal is megismételjük ezt a felejthetetlen élményt január 1-jén, ezért ismét meghívtam a nemzet színészeit, így velünk ünnepel: Molnár Piroska, Udvaros Dorottya, Lehoczky Zsuzsa, Bodrogi Gyula, Szacsvay László és Cserhalmi György

– árulta el Mága Zoltán.

A Prima Primissima díjas hegedűművész több mint másfél évtizede hagyományt teremtett. Minden január elsején rangos világsztárokkal, a legnevesebb hazai és nemzetközi előadókkal, Kossuth-díjas művészekkel, világszínvonalú gálakoncert keretében, telt ház előtt köszöntötték az új esztendőt. Mindeddig több mint kétszázezer néző, a televíziós közvetítések révén pedig több mint százmillió ember láthatta a tengerentúlon az ünnepi gálaest produkcióit, és fogadhatta a magyarok szeretetteljes üzenetét Amerikában is, ahol a legnagyobb közszolgálati csatorna, a PBS is bemutatta a X. Jubileumi Újévi Koncertet, mint önálló, főműsoridős koncertshow-t, ahol többek között olyan sztárok is felléptek, mint a tizenhatszoros Grammy-díjas David Foster zongoraművész és Aida Garifullina, világhírű operasztár.

Szenzációs műsor van készülőben / Fotó: Schumy Csaba dfp@dfp.hu +36309645813

A 2024-es évben a gála célja küzdeni és kiállni a békéért, szimbolizálni Európa és a nemzet egységét, összetartozását. Éppen ezért, a világ magyarságának egységeként kárpátaljai, erdélyi, vajdasági és felvidéki gyerekek a gálakoncert művészeivel egy közös produkcióban állnak ki Európa és a világ békéjéért. Emellett a szeretet hegedűse egy délutáni ráadáskoncerttel szeretne köszönetet mondani azoknak az orvosoknak, ápolóknak, szociális intézmények munkatársainak, állami, önkéntes civileknek, karitatív szervezeteknek, akik küzdöttek és a mai napig küzdenek a kórházakban a betegek gyógyulásáért, és biztosították egészségügyi ellátásunkat, emellett a pedagógusoknak, tanároknak , akik hivatásukból adódóan írni, olvasni tanítják és nevelik gyermekeinket, továbbá azoknak a rendőröknek, katonáknak, akik az év minden percében őrzik és védik hazánkat és a közrendet.

A Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok kíséretében többszáz fős felnőtt- és gyermekkórus, valamint tánckar is tenni fog azért, hogy az Aréna közönségével varázslatos hangulatban köszöntsék együtt az új esztendőt.

Az eseményen a hagyomány részeként átadásra kerül a Budapesti Újévi Koncert hazai és nemzetközi gáladíja, amelyet a Hollóházi Manufaktúra által egyedi tervek alapján készített, nagy értékű porcelánhegedű jelképez. A hagyomány folytatódik, így a közös koccintás ezúttal sem maradhat el, a Prima Primissima díjas hegedűművész ezúttal is megvendégeli a közönséget a békesség vörösborával!