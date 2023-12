Korai ünneplés: Köllő Babettnél és Medveczky Ilonánál is áll már a karácsonyfa

Még csak a második gyertyát gyújtottuk az adventi koszorún, a sztárvilág egy részének már teljes ünnepi pompában díszeleg az otthona, világítanak a fényfüzérek, feldíszítve áll a karácsonyfa.

Mazsi karácsonyfával várta a Mikulást

Berki Mazsi feldíszített karácsonyfával várta a Mikulást. Ez már a második karácsonya lesz kislánya édesapja, Berki Krisztián elvesztése óta. Az ünnepeket bizonyára beárnyékolja a gyász, de Mazsi igyekszik csodálatos élménnyé varázsolni a karácsonyt a kis Emma számára. Az ünnepek kapcsán pedig jó szívéről is tanúbizonyságot tett a sztármami, aki a népes követőbázissal rendelkező közösségi oldalán kért segítséget egy nehéz helyzetben lévő, két gyermekes fiatal édesanyukának.

Babett az otthonához öltözött

Köllő Babett karácsonyi kezeslábasban feszítve várja a Jézuskát – december első napjai óta. A Sztárban sztár leszek! mesterének nagyon fontos a divat, otthon is jól akar mutatni. Mivel már áll a több mint két méter magas, hófehér műfenyője, s a villája számos pontján lógnak gömbdíszek, égősorok, ő stílusosan ehhez a hangulathoz igazítja otthoni szerelését is.

Cooky-t támadták a karácsonyfa miatt

Cooky a fiaival díszítette fel a fát két héttel szenteste előtt. A rádiós és táncos felesége, Debóra látványos videót osztott meg az Instagramon. Egy felgyorsított felvételt, ami a karácsonyfa díszítésének – sokak számára idegölő folyamatát – mutatja be. A hangolódásban négy- és ötéves fiuk is segített. A kedves családi videó sokaknál kiverte a biztosítékot: a kommentelők szerint elvész az ünnep varázsa, s szentestére pont meg is unják a díszek látványát.

Zoltán Erika december 1-ig várt

Az örökifjú énekesnő, Zoltán Erika gyermeki lelkesedéssel várja a karácsonyt. Lapunknak elárulta, december 1-ig tudta tartóztatni magát: aznap előkerültek a díszek, a manók, a fényfüzérek. Bár a fadíszítéssel még várnak, az otthonuk egyértelműen karácsonyi köntösbe öltözött.

Medveczkynél kilenc fa díszeleg

Medveczky Ilona otthonában kilenc műfenyő díszeleg, amik elhunyt szeretteit szimbolizálják.

„Mire beköszönt a december, én már mindennel készen vagyok. Lecipeltem a legfelső emeletről az összes díszt, a műfenyőket, a betlehemet, és a többi kiegészítőt. Mindennek megvan a pontos helye, minden évben igyekszem ugyanúgy berendezni a házat…” – fogalmazott néhány éve a Ripost-nak a táncművésznő.

Férje emléke miatt áll a fa

Torgyán József özvegye, Cseh Mária otthonában egész évben áll a feldíszített karácsonyfa, már 2016 decembere óta! Az özvegy korábban a Ripost-nak mondta el, hogy képtelen hozzányúlni a fához, amit még a néhai politikussal közösen díszített fel. Nincs lelkiereje lebontani szerelmük emlékét, az utolsó közös karácsonyra emlékezteti.