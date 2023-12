Horváth Éva kisfiai először találkoztak a hóval

Horváth Éva és családja már harmadik éve kétlaki életet él, fél évet Balin, fél évet itthon töltenek. Mivel a trópusi szigeten mindig nyár van, így érthető módon a hideg hónapokat töltik kint. A modell gyermekei ezért most ismerkednek a nagy hideggel és a hóval is, amivel életükben először találkoztak.

Horváth Éva fiai legszívesebben mezítláb vannak

A sztáranyuka nem is tagadja, hogy miatta utaznak csak haza, hiszen a párja is és a gyermekei is nagyon megszoktak Balin. Egyedül Évának van olyan erős honvágya, főleg ilyenkor karácsony táján, hogy évente legalább egyszer hazarepülnek.

„A párom és a fiúk is berendezkedtek a kinti életre, a fiúk ráadásul teljesen belesimultak a balinéz életstílusba” – mesélte nemrég Horváth Éva lapunknak. „Nem is igen volt még hosszú nadráguk sem, és azt sem értik, miért nem lehetnek itt is, mint odakint mezítláb.”

A tévés gyakran oszt meg közösségi oldalán családjuk mindennapjaikból fotókat, így arról is posztolt, amikor Kristóf és Alex életükben először hóval találkoztak. Édesanyjuk ugyanis nagyon jól szórakozik a gyerkőcök meglepődött arcán, mint ahogy azon is, ahogy a sapkát és vastag kabátot sem tudják értelmezni.

Most először látnak havat Horváth Éva gyermekei (Fotó: Instagram)

Kígyóhús kisebbik fia kedvence

Nem csak a hó és a hideg, de a magyar ételek is nagyon furcsák Kristófnak és Alexnek. Ami nem is csoda, hiszen mint kiderült: a fiúk imádják az itthon a legtöbbeknek undorító ételeket. Míg a sztáranyuka nagyobbik fia a rákot, halat, kaviárt imádja, addig a kisebbik a mangót, avokádót és Éva korábbi Insta-sztorija szerint a kígyóhúst kedveli a legjobban.