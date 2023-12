Gyászolnak a rajongók: meghalt a népszerű sorozatsztár

Fájdalmas tragédia érte ismét a színészvilágot: 68 éves korában elhunyt Camden Toy, a Buffy, a vámpírok réme című sorozat sztárja. A színész haláláról élettársa számolt be.

Camden Toy 68 éves volt Fotó: Pexels

Bea Henderson több ok miatt is titokban tartotta a nyilvánosság előtt Camden Toy betegségét, így most sokként érheti őket ez a hír. A színésznél tavaly februárban diagnosztizáltak hasnyálmirigyrákot, miután hónapokon át rejtélyes fájdalmakkal küzdött. Camden Toy állapota az utóbbi két hónapban jelentős romlásnak indult, és egy idő után már képtelen volt kommunikálni is. Doug Jones, aki a Buffy, a vámpírok réme című sorozatban együtt játszott a színésszel, megtörten nyilatkozott, amikor értesült a szomorú hírről.

Annyi az emlék, beleértve a közös munkát, évtizedekig tartó nevetést, közös barátokat, összejöveteleket, utazásokat, kongresszusokat és öleléseket egymással és a rajongóinkkal

– mesélte Doug Jones.

Camden Toy a vámpírölő sorozat mellett még olyan projektekben is feltűnt, mint a Szégyentelenek vagy a Mentalista – írja a TMZ.