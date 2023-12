„Ez nem is ő, a Nika szép, ez meg ronda” – Beletrollkodtak az énekesnő posztjába

Veres Mónika Nika éveken át küzdött plusz kilóival. Próbált sporttal, diétával megküzdeni a súlyfeleslegével, de nem járt sikerrel. Ekkor döntött úgy, hogy utánajár, miért nem képest lefogyni, mi nem működik jól a szervezetében. Végül kiderült, valóban egészségügyi probléma áll a háttérben, inzulinrezisztenciával diagnosztizálták. Orvosi segítséggel végül sikerrel járt, olyannyira, hogy szinte rá sem lehet ismerni az énekesnőre. Az Instagram-oldalára posztolt fotójával mutatta meg az eredményt, egyúttal azt is elárulta, egyáltalán nem volt könnyű az út, aminek a végéhez közeledik.

Fotó: Szabolcs László

„Ez csak egy kép, nem igazán stílusos, még csak jól megkomponált sem, nem tudom, hogyan kell! De nekem elképesztően sokat jelent, ami tükröződni látszik!"

Rengeteg munka, rengeteg átpityergett perc és a legfőbb: megtanulni hinni, hogy tudsz változni valóban!

„Az út leglényegesebb részén ugyan vannak mellettem csodálatos emberek, akik átlendítenek, amikor erre szükség van, mégis a legtöbbször magammal kell lennem és jól! Ezt gyakorlom még, most itt tartok!” – írja Majka énekesnője.

Nika sokaknak példaképpé vált kitartásával, és csodálatos eredményével. Másokat is inspirál, hogy kellő akarattal bizony meg lehet csinálni. Rajongói továbbra is támogatják, és pozitív véleményüket meg is osztották a poszt alatt.

„Joggal lehetsz büszke”

„Nikám, napról napra látható a változás. Gyönyörű vagy, így is és úgy is! Csak így tovább. És legyél magadra nagyon büszke!” – írja egyikük.

„Én nagyon szerettem a «régi Nikát» is! Gyönyörű voltál úgy is! Ha így jobban érzed magad, akkor folytasd az utat, és hidd el, hogy elég erős vagy, hogy megcsináld, hiszen eddig is eljutottál már, miért joggal lehetsz büszke! Sok sikert a továbbiakban is!” – csatlakozott egy másik rajongó.

„Nikusz, csodálatos vagy! Gratulálok az átalakuláshoz, de a legfontosabb TE saját magad! Bízz magadban!!” – olvasható egy újabb követő véleménye.

Sajnos olyan is akadt, aki nem bírta ki trollkodás nélkül, és durván reagált az énekesnő posztjára.

„Ez nem is ő, a Nika szép, ez meg ronda” – írja valaki.

Sokaknak szemet szúrt a bunkó beszólás, és azonnal az énekesnő védelmére keltek.

„És idejön a tapló kommentelni, mert ettől most jobban alszik. Köszönjük ezt az értelmes hozzászólást, reméljük megkönnyebbültél, hogy ezt ideböfögted!” – reagált dühösen egy rajongó.