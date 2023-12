Csak kapkodjuk a fejünket: egy fotóval jelentették be Tóth Gabiék, hogy újra együtt vannak

A Sztárban sztár leszek! idei szériája igazi kasszasiker volt! Mennyi de mennyi csodálatos tehetséggel ismerkedtünk meg: könnyeket ontottunk kedvenceinkért és izgultunk azokért, akiket szerettünk. Csodálatos produkcióknak voltunk a szemtanúi, és végül Karapancsev Kristóf vihette el a fődíjat, ő bizonyult a legsokoldalúbb előadónak. Csakhogy a nézők nemcsak a versenyzőkért szerették nézni a műsort, de a mesterek miatt is: Tóth Gabi, Majka, Babett és Joci olyat alakított, amilyet magyar szem még nem látott. Most pedig Tóth Gabi osztott meg egy megható fotót.

Tóth Gabi imádta a műsor minden pillanatát / Fotó: tv2

Tóth Gabi és Pápai Joci mesterként pontosan átérezte azt, hogy mit élnek most át a versenyzők. Ők maguk is egy tévés vetélkedőben, a TV2 nagysikerű Megasztár című műsorában mutatták meg először csodálatos hangjukat, éppen ezért tudják, milyen nehéz is hétről hétre felkészülni. Talán pontosan ezért bizonyultak ennyire jó mentoroknak, hiszen tudják, milyen megmérettetni magukat.

Ó, milyen régen is volt már, amikor a nézők még a remegő hangú, mégis nagyon magabiztossá vált Tóth Gabiért izgultak a Megasztár adása alatt. De sokak szívébe belopta magát Pápai Joci is, Caramel pedig igazi szupersztárrá vált. Gabi és Joci mesterek voltak az adásban, Caramel pedig többször is felbukkant. Most a három ex-megasztáros egy közös, megható fotót posztolt, amellyel tudatják, hiába telt el 20 év, ők újra együtt vannak:

Megasztár osztálytalálkozó… 20 év… Megható volt

– írja Gabi.