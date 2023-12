Majka, Tilla és Tóth Gabi sem hagyhatták szó nélkül: 20 évvel ezelőtti videó került elő Pápai Jociról

Mint oly sok kiváló magyar tehetségnek, Pápai Jocinak is a TV2 indította be a karrierjét. Ugye emlékszünk még a csodálatos Megasztárra, az első magyar énekes vetélkedőre? Mennyi, de mennyi fantasztikus énekest fedezett fel itt a világ! Többek között Pápai Jocit, aki hatalmas karriert futott be, olyannyira, hogy a TV2 legújabb műsorában, a Sztárban sztár leszek!-ben már ő a zsűri.

Jövőre lesz 20 éve, hogy elindultam a zenei pályán. Rengeteg szép emléket őrzök a múltból, például ezt! Egyszerre megható és vicces visszanézni ezt a felvételt

– írja, amit senki nem tudott szó nélkül hagyni. Majka, Tilla és Tóth Gabi is meghatottan kommentelt.