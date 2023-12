Chuck Norris újra forgat, méghozzá nem is akárkivel

Chuck Norris közösségi oldalán tudatta követőivel, hogy nem áll le a filmezéssel és megint forgat. A bejelentés bár a színész kora miatt egy kissé meglepte a rajongókat, de nagyon örülnek a hírnek.

Chuck Norris és 23 évvel fiatalabb felesége. (Fotó: Famous / Northfot)

Akciófilmben vállalt szerepet

Az ikonikus Chuck Norris poénokat ihlető színész a jövőre bemutatandó Agent Recon című filmben fog szerepelni, Derek Ting és Marc Singer produkciójában. A film sztorija szerint Alastair – akit a legendává vált színész alakít -, a titkos földi biztonsági erők kapitánya behívja a szuper erős újoncot, Jimet, hogy csatlakozzon Green ezredes és képzett tengerészgyalogosai által vezetett küldetéshez, hogy felderítsenek egy rejtélyes energiazavart egy új-mexikói bázison.

A kor nem akadály

A 83 éves - egyébként Budapesten is járt - Norris kora ellenére még mindig rendkívül jó állapotban van, úgy tudni, még harcjeleneketet is bevállalt a szerep kedvéért. Az egyik ilyen jelenetről néhány fotót is megosztott, és még azt is hozzátette, hogy a munkában fia is részt vett alkotóként. Úgy tűnik Dakota hamar édesapja nyomdokaiba lépett, ugyanis 2001 augusztusában látta meg a napvilágot Norris és Gena O’Kelley gyermekeként.

A rajongók megőrültek

A hír hallatán teljesen lázba jöttek a színész követői, ami nem is csoda, ugyanis Norris utoljára 2012-ben forgatott, amikor A feláldozhatók második részében vállalt szerepet, így már sokan azt gondolhatták, hogy többé nem láthatják újabb szerepekben a képernyőkön. A rengeteg gratuláció mellett számos ikonikus 'Chuck Norris poént' is elsütnek a színész bejegyzése alatt, melyben leginkább azt taglalják, hogy a legendának nincs szüksége semmilyen segítségre a küldetés végrehajtásához, inkább a küldetést végrehajtóknak van szüksége Chuck Norrisra.