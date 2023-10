Chuck Norris fülig szerelmes: imádják egymást 20 évvel fiatalabb feleségével – Fotó!

Chuck Norris 2012-ben felhagyott a filmezéssel, visszavonult. A színész azóta kerüli a nyilvános szerepléseket, nyugodt, meghitt életet él feleségével, Gena O’Kelley modellel, akit 1998 novemberében vett el.

A páros azóta is boldog házasságban él, és ezt az egykori texasi kopó posztja be is bizonyítja:

Nincs is jobb, mint együtt tölteni a napot a csodálatos feleségemmel. Az Úr valóban megáldott engem a legcsodálatosabb nővel, akit valaha is kívánhattam volna. Szeretlek, Gena. Jobban, mint azt szavakkal ki lehetne fejezni

– írta az Instagram-bejegyzése mellé Chuck.