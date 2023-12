A Fekete Vonat egykori énekesnője az interneten toboroz táncosokat

Mohamed Fatima a Fekete Vonat zenekar körül kialakult botrány után döntött úgy, hogy nincs Magyarországon maradása, új országban kezd életet. Mint ismeretes, az énekesnő, L.L. Junior és Fehér Tibor Beat, vagyis a Fekete Vonat együttes egy óriási visszatérő koncerttel ünnepelte a megalakulása huszadik évfordulóját Budapesten a Sport Arénában, ahol ugyan teltház volt, mégsem kerestek egy vasat sem az előadók. Hogy hol csúszott el a dolog, az a mai napig nem derült ki, a következmények azonban elsöpörték egymás mellől a zenészeket. Junior és Beat barátságának vége szakadt, és ma már Fatima sem keresi Junior társaságát.

A Fekete Vonat 2023 január 7-én állt utoljára színpadon (Fotó: Fekete Vonat)

Külön élet

A buli után még egy pár hétig ment a muzsikusok között az egymásnak üzengetés, aztán elcsendesültek a hangok, mindenki új utakat keresett magának. L.L. Junior előbb Dominikára utazott egy pár hónapra, majd a nyarat koncertezéssel töltötte, ősszel pedig egy új vállalkozásba kezdett, csirkehúst áruló fast food track-okat nyitott bevásárlóközpontok parkolóiban. Beat sokkal rosszabbul menedzselte az életét, hajléktalan lett, őt a mai napig az ismerősei igyekeznek a felszínen tartani, több-kevesebb sikerrel. Fatima pedig fogta a sátorfáját és meg sem állt Lengyelországig.

L.L. Junior, Mohamed Fatima és Fehér Tibor Beat az utolsó nagykoncertjükre készülve (Fotó: Fekete Vonat)

Tömeges érdeklődés

Fatima jelenleg a családjánál, a lengyelországi Katovicében él. Civil munkákból tartja fent magát, de az egyre aktívabbá váló TikTok-oldalán azt mondja: az énekléssel sosem fog szakítani, hiszen az a mindene. Az énekesnő ennek megfelelően folyamatosan alkot, dalokat és szövegeket ír, és most már egy kilpben is gondolkodik, amibe olyan táncosokat toboroz, akikkel élőben eddig sosem találkozott. Fatima felhívása úgy szól: „Te is szeretnél szerepelni a videómban? Indul a MzFati Dance Challenge itt a TikTokon. Nincs más teendőd, mint annyi, hogy a hastag mzfatidancechallenge névvel feltöltöd a videódat, és én ki fogom választani belőle a három legjobb táncost. Az lesz az ajándékom, hogy velem is találkozhattok, és a videoklipemben is szerepelhettek. Várom a videókat!”

A felhívásra – nem nagy meglepetésre – rengeteg fiatal jelentkezett, szó szerint ömlik Fatimához a sok bemutatkozó videó. Ennek fényében nem nehéz megjósolni, hogy az énekesnőnek nem lesz könnyű dolga a választásnál, de az is bizonyos, hogy a sok jelentkező közül talál majd olyan tehetséges fiatalokat, akiknek a nevével találkozunk még a jövőben.