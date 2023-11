A boksz miatt egyre keményebb Peller Mariann

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a boksz a sztárok között is, Tóth Andi, Lola és még Peller Mariann is gyakran jár le a terembe püfölni a zsákot. Bár a műsorvezető csak szeptemberben vágott bele a küzdősportba, de már teljesen a része lett. Hiszen egy ilyen sport nemcsak a testet fejleszti, de a szellemet is, mivel hatalmas önfegyelemre tanít.

A lelkes sportolás közben a napokban egy újabb keményebb tréningpillanatot mutatott meg Peller Mariann, amint éppen bokszkesztyűben gyakorolja az ütéskombinációkat az edzőjével. Láthatóan a műsorvezető hamar belejött az ütésváltásokba, és már sokkal otthonosabban mozog az edzőteremben is. A színésznő elmondta, hogy az edzője nem annyira elégedett a látottakkal és sokkal kritikusabban fogalmazott Mariann jelenlegi tudásáról.

Az edzőm szerint ez a 12 másodperc vállalható csupán az egész edzésből... Köszönöm a motiváló szavakat

– viccelődött Mariann.

Testtudatot és kontrollt tanul

Peller Mariann korábban elmondta, hogy tisztában van vele, nem lesz soha hivatásos sportoló, ellenben ezzel remek módot talált a mindennapi stressz levezetésére.

„Jót tesz:

– mert olyan testtudatra és kontrollra tanít, amit ha megérez az ember, egészen másként tekint minden testrészére;

– mert tele vagyunk indulatokkal, szorongással, frusztrációval (igen, magamból indulok ki), egy-egy ütéssel pedig istenien levezetődik a felgyülemlett feszültség egy jó része;

– mert büszkén megyek innen haza minden alkalom után, hogy nincs semmi – sem az alkatom, sem a habitusom, sem a képességeim –, ami arra predesztinált volna, hogy én valaha is bokszoljak, de kíváncsi voltam és volt hozzá KEDVEM” – magyarázta korábban a rajongóinak, hogy miért is vágott bele a bokszedzésbe.