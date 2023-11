Molnár Anikó nem sokat várt, azonnal reagált a gigabotrányra

Az adóhatóság is képes arra, hogy felkavarja az állóvizet a celebek világában. A NAV csütörtökön közölte, egy hazai celebnő 15 millió forintot keresett az OnlyFans-oldalon, amely után 3 milliót kellett volna adóznia. Ez azonban elmaradt. Nevet nem közöltek, mégis mindenki egy csapásra az egykori „Nagy Ő”- re gyanakodott. Anikónál be is telt az a bizonyos pohár.

Fotó: Vadnai Szabolcs

Molnár Anikó a Borsnak reagált az ügyben. Hogy mit, azt pénteken elolvashatod a BorsOnline oldalán.