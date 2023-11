Heti top 5: Tóth Gabi új dalát új szerelmével mutatja be, gyászol a népszerű színész

Eka Darville, az ausztrál származású színész nemrég családi okok miatt visszavonult. A népszerű színész 34 éves kora ellenére fájdalmas évet tudhat maga mögött, ugyanis tavaly júliusban egy családi nyaralás alkalmával megtörtént a baj. Teljesen váratlanul összeesett és rohamot kapott a kisfia. Még a helyszínről kórházba szállították, ám a kivizsgálások során tévesen diagnosztizálták a bajt. Utóbb derült csak ki, hogy a problémát az agyában lévő két hatalmas daganat okozta. Az orvosok mindent megtettek a gyermekért, Ausztráliából hazaérkezve Amerikában folytatták a küzdelmet az életéért, ám a tíz éves kisfiú végül feladta a harcot, és elhunyt.

Marvel star Eka Darville loses young son to rare form of brain cancer https://t.co/cNvnbey4cs via @rr_dailyherald — Save Jessica Jones (@ReJessicaJones) October 31, 2023

***

Dobos Attila tavaly év elején hunyt el. A napokban, utolsó szerelme, Erzsó a temetőből jelentkezett élő videóban, ahol megmutatta a legendás dalszerző sírját. A felvételből kiderült, hogy az asszony három órán át próbálta helyrehozni az elhanyagolt nyughelyét, a körülményekhez képest ez sikerült is neki. Az interneten azonban sokan háborognak, többen úgy vélik, méltatlan az emlékhely a zenészhez. Valóságos vita alakult ki, kinek is lenne a dolga rendben tartani a Farkasréti temetőben található sírt. Erzsó sírva helyezte el azt az üzenetet a fejtáblán, amire szívhez szóló üzenetet is írt.

A legendás zeneszerző tavaly év elején hunyt el Fotó: Hatvaniné Erzsébet

***

Nemrég jelent meg Tóth Gabi legújabb száma, ami az Átkozott nyár címet kapta. Az énekesnő úgy határozott, nem vár sokat azzal, hogy színpadra vigye, ugyanis a Sztárban sztár leszek! vasárnap esti adásában fogja előadni azt – nem is akárkinek az oldalán! Vadonatúj dalával és egy szenvedélyes közös tánccal érkezik az énekesnő és Papp Máté Bence, amiből már egy rövid kis ízelítőt is kaphattunk.

***

Kiszel Tünde még mindig nem tudta feldolgozni, amit Donatella tett. Lánya jelenleg a Dancing with the Stars táncversenyben csillogtatja meg tánctudását, szombatonként pedig édesanyja is elkíséri a TV2 stúdiójába. Bár nem tudta, hogy milyen zenére fog táncolni gyermeke, arra pedig végképp nem számított, hogy a végén fölhívják a színpadra és egy csodás virággal ajándékozza meg a lánya. A naptárdíva csodaként élte meg a pillanatot, és könnyeit sem tudta visszatartani.

Váratlanul érte Tündét, amikor lánya felhívta a színpadra Fotó: Máté Krisztián

***

A Dancing with the Stars 4. évadának 4. adása is rengeteg izgalmat és könnyet tartogatott a közönségnek, hiszen mindenki a legjobb teljesítményt igyekezett nyújtani. A Disney-mesék világába vezettek el bennünket a sztárok és partnereik. Sajnos ezen a héten is távoznia kellett egy párosnak. A veszélyzónába Csuti, Radics Gigi és Király Linda került. A zsűri végül Radics Gigit és párját mentette meg, így a nézőkre volt bízva, kinek kell búcsúznia negyedikként a versenytől. Végül a nézők úgy döntöttek, hogy Szabó András Csutinak és Tóth Katicának kell távoznia.