Forró tánc: így tartja karjaiban Tóth Gabit Papp Máté Bence - Videó

Mint arról a Metropol is beszámolt, nemrég jelent meg Tóth Gabi legújabb száma, ami az Átkozott nyár címet kapta. Az énekesnő úgy határozott, hogy nem is vár sokat azzal, hogy színpadra vigye, ugyanis a Sztárban sztár leszek! vasárnap esti adásában fogja előadni. Ráadásul nem is akárkinek az oldalán!

Vadonatúj dalával és egy szenvedélyes közös tánccal érkezik Tóth Gabi és Papp Máté Bence, amiből már egy rövid kis ízelítőt is kaptunk. Íme: