Mindenkit sokkolt, de itt a vége: ők estek ki a Dancing with the Stars versenyéből

A Dancing with the Stars 4. évadának 4. adása is rengeteg izgalmat és könnyet tartogatott a közönségnek, hiszen mindenki a legjobb teljesítményt igyekezett nyújtani. A Disney-mesék világába vezettek el bennünket a sztárok és partnereik.

Sajnos ezen a héten is távoznia kellett egy párosnak. A veszélyzónába Csuti, Radics Gigi és Király Linda került. A zsűri végül Radics Gigit és párját mentette meg, így a nézőkre volt bízva, kinek kell búcsúznia negyedikként a versenytől.

Végül a nézők úgy döntöttek, hogy Szabó András Csutinak és Tóth Katicának kell távoznia.