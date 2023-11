Hatalmas örömhírt jelentett be Marics Peti

Vadonatúj közös dallal rukkolt elő a ValMar és a Bruno x Spacc formáció, a rajongók nagy örömére. Bár a három tehetséges énekes külön szóló projekteken dolgozott már együtt az elmúlt években, ilyen nagyszabású közös munkájuk nem volt a 2020-as „Visz a vérem” c. dal óta, ami mindannyiuknak hatalmas löketet adott az országos ismertséghez vezető úton.

Marics Petiék közös dala egymilliós nézettségnél tart. Fotó: Final Production

Marics Petiék őrült világot álmodtak meg

A dal első részlete eredetileg a Bruno x Spacc „Paranoia” című albumához készült 2019-ben, azonban ekkor még nem lett befejezve. Marics Peti bukkant rá az egyik részletre egy közös stúdiózás során, és azonnal egyértelmű volt számukra, hogy ennek a dalnak közösen kell elkészülnie.

A Baby videóklipje különleges látványvilágával és elképesztő kellékeivel nyűgözte le a közönséget és a srácokat is. Alig néhány nap alatt már egymilliós nézettség felett jár a YouTube-on, amihez a látványvilág is hozzájárul. A stáb számtalan díszletet és kelléket használt fel, hogy egy igazán futurisztikus, apokaliptikus világot teremtsenek. Az inspiráció forrásai között olyan filmek szerepeltek, mint a Mad Max, a Dűne, valamint a Burning Man fesztivál. Az első helyszín a fóti homokbánya volt, ami abszolút passzolt ehhez a vízióhoz. Pető Brúnó még egy extrán veszélyes mutatványt is bevállalt, egy igazi „halálgömbbe” állt be, ahol egy motoros minden utómunka vagy effekt használata nélkül száguldozott körülötte.

A végső koncepció kialakítása nem volt egyszerű, hiszen az előadók elképzelései kezdetben nem egyeztek, végül sikerült mindenki ötleteiből kiszűrni a legjobbakat, és egy igazán maradandót alkotni. Sikerült egy olyan világot teremteni, amely teljes mértékben tükrözi a dal hangulatát és szövegét, ez volt az eddigi legnagyobb szabású image forgatásuk.

A Visz a vérem óta nem volt közös klipünk, ezért mindenki nagyon várt már rá. Ez végre egy olyan projekt volt, ami nagyon extra és egyedi tematikával és elvetemült megoldásokkal keltette életre az elképzeléseinket. Aki megnézi a klipet, fixen abba az őrült világba kerül, amit megálmodtunk

– árulta el Marics Peti.

Valkusz Milán végül csak a videóklipben szerepel, saját részt nem ad elő a dalban. Bár elkezdett egy verzét írni, nem érezte magáénak a dalt és a hangzásvilágot, viszont producerileg ő is hozzájárult a projekt sikeréhez.