Marics Peti elárulta, milyen kislányos apuka lesz - Videó

Mesevilágba kalauzolják a nézőket a Dancing with the Stars negyedik adásában a versenyzők, Marics Peti és Stana Alexandra már nagyon várják, hogy bemutathassák mesés táncukat. A Disney 100. születésnapja miatti tematika kapcsán a ValMar énekese többek közt elárulta, hogy neki a Suzie és Tekergő volt a kedvence és azt is, milyen lányos apuka lenne.

Marics Peti szerint, ha kislánya születne, ő lenne a mindene (Fotó: Nagy Zoltán)

Imádná Marics Peti, ha kislánya születne

Az énekes szerint nagyon jó üzenetei vannak a meséknek.

„Ahogy felnőttem, nekem kimaradt a mese, egy ideje már nem nézek meséket” – árulta el Marics Peti. „De érdekes, hogy pont az utóbbi időben kettő Disney-t megnéztem. Meglepi az embert így 27 éves fejjel is, jó mondjuk nekem valószínűleg vissza van maradva a fejrészleg, de meglepi az embert, hogy mennyire jó üzenete tud lenni ezeknek a meséknek a felnőttek számára is. Ráadásul nagyon jó poénok is vannak benne. Szóval én azt mondom, hogy nagyon jó kikapcsolódás tud lenni.”

Táncpartnere, Stana Alexandra imádja a meséket, azon nőtt fel, mindig is hercegnő akart lenni, kedvencei a Szépség és a szörnyeteg és a Kis hableány. Na meg a Pocahontas és a Mulan, de hogy melyik dalra táncolnak majd, azt nem árulta el. Arról viszont kerek perec megkérdezte Marics Petit a TV2 kamerája előtt, hogy mi lesz vele, ha egyszer lesz egy kislánya és hercegnő akar lenni, vagy hercegnőset akar vele játszani, vagy mesét akar vele nézni.

„Azt fogom neki mondani, hogy akkor azt nézd majd anyukáddal, én megyek ki a bátyáddal focizni” – nevetett a ValMar sztárja.

Na jó, nem, ha lesz egy kislányom, akkor ő lesz a mindenem! Az apukáknak már szinte nagyobb szerelem a kislányuk, mint a feleségük. A feleségek ott szerintem sajnos kicsit háttérbe szorulnak, más küldetésük lesz. Mert igazán ott lesz igazán újra szerelmes az ember, ha lánya lesz, úgyhogy valószínűleg velem is ez fog történni. Ha ez megtörténik, akkor szerintem az egész gondolkodásom megfordulna, mert ott bekattan szerintem a férfi, apa ösztön!