Átszakadt a gát: elképesztő bejegyzést tett közzé a ValMar sztárja

A ValMar duó sikeréhez nem fér kétség, Marics Peti és Valkusz Milán párosának népszerűségét tökéletesen tükrözik a YouTube-videóik megtekintései. Ezek kapcsán tett közzé friss bejegyzést Instagram-oldalán Miló.

Brutális nézettséget ért el a ValMar a YouTbe-on (Fotó: Máté Krisztián)

Átszakadt a 200M összmegtekintési gát a YouTube-on, Megmosolyogtató

– írja Valkusz Milán. Majd így folytatja:

„Emlékszem arra, amikor hazafelé menet valamilyen teniszversenyről, ahova elkísért Peti, fejtegettük, hogy kezdjünk már el covereket csinálni külföldi zenékből… Elkezdtük….. Szeretlek, tesó, Marics Peti, hogy mertünk. Életcél az 1 000 000 000 összminimum!”

A ValMar-rajongók teljesen tűzbe jöttek, egymás után érkeznek a gratulációk és a köszönetek Milán Instagram-oldalára.

„Ti vagytok az élő példa arra, hogy semmi sem lehetetlen! Én a kezdetek óta járom veletek ezt a csodautat, hálás vagyok mindenért, amit ti a zenéitekkel és a lényetekkel átadtok nekem. Még messze nincs vége ennek az útnak! Köszönöm, hogy részese lehettem/lehetek. Nagyon büszkék vagyunk rátok! Köszönjük, hogy vagytok”

– fogalmaz egy rajongó.

„És ez még csak a kezdet! Ne féljetek, sima ügy lesz az az 1 000 000 000. Rajtunk nem múlik majd, a számok ezentúl is mindenhol csak növekedni fognak. Az biztos, hogy ti megérdemeltek mindent, nagyon büszkék vagyunk rátok! Köszönjük, hogy vagytok, köszönjük a nektek köszönhető örökre szóló barátságokat, azt, hogy biztosan van egy Biztos talpon álló Otthonunk, menedékünk, ami mindig is lesz: sziklaszilárd, törhetetlen! Az egész ValMar családnak köszönet mindenért! Szívből kívánom, hogy a következő mérföldkövek teljesüljenek Puskás Aréna, illetve külföldi együttműködés is váljon valóra, bár ez a jövő zenéje, de sikerülni fog, remélem! Post Melon vagy Justin Bieber lesz a külföldi featetek, bár bárki is lesz, ő lehet majd büszke, hogy veletek dolgozhat. Imádunk titeket, srácok”

– lelkendezik egy másik hozzászóló.

„Gratulálok, megdolgoztatok érte, rengeteg jó zenét csináltok, még egyszer gratulálok! Peti, neked még sok sikert a Dancing with a starshoz!”

– jegyzi meg egy ValMar-szimpatizáns.