Ha ma csak egy számot hallgatsz meg, ez legyen: metál verzió készült Zámbó Jimmy slágeréből

Hiába több mint húsz éve, hogy Zámbó Jimmy tragikus hirtelenséggel elhunyt, a dalai valóban örök érvényűnek bizonyulnak. Az eredeti slágerek rendre felcsendülnek esküvőkön, rendezvényeken, s feldolgozásból sincs hiány. Most éppen egy metál banda nyúlt egy Jimmy-slágerhez.

Ezt talán Zámbó Jimmy sem gondolta volna: metálbanda dolgozta fel a dalát (Fotó: Bors-archív)

Jimmy metálverzióban

Zámbó Jimmy örökségét több előadó is ápolja, fia, Zámbó Krisztián a fellépésein rendre előad egy-egy Jimmy-számot, és évről évre saját feldolgozásban is tálalja azokat a közönségének. Peter Srámek is a karrierjét tette a Király életművének népszerűsítésére.

Tőlük tehát nem szokatlan Jimmy sorait hallani: nem úgy, mint a Leander Kills nevű metálzenekartól! A Dal című zenés műsor több évadában is induló banda új számmal rukkolt elő a videómegosztó oldalakon. Jimmy 1994-es Még nem veszíthetek című dalát dolgozták fel.

Hörgős rockbetét rázza fel

Az andalító kezdet becsapós, a refrén ugyanis már közel sem Jimmy stílusát idézi: hörgős rockbetét rázza fel a dalt.

A közönség imádta a feldolgozást:

„25 éve anyukám »bömböltette« ezt a számot… most már én fogom” – kommentelte egy rockzenerajongó.

„33 éves vagyok, mindig is szerettem Jimmy dalait, a hangját, de a te hangod mélyebbre hat, fantasztikus, a hideg kiráz! Dolgozz fel minél több dalt, Leander!” – biztatta egy másik hozzászóló az énekes Köteles Leandert, amivel több rajongó is egyetértett, többen is további Jimmy-feldolgozást követeltek a rockénekestől.

„Annyira úgy adja nekem, hogy ez egy tiszteletadás részedről Jimmy felé. Igen, Leanderes. Igen, természetesen tökéletes. De az, hogy általatok Jimmy él tovább, mert olyan tisztelettel nyúltatok a dalhoz, példamutató. Jobb hely lenne ez a világ, ha az emberek csak legalább fele ennyire lennének alázatosak, mint amilyen te vagy. Annyira köszi a dalt is és az üzenetet is” – írta egy újabb kommentelő, míg többen elismerték: az eredeti verzióért nem rajongtak, ám így közelebb került hozzájuk Jimmy művészete…