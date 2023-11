„Volt két malőr is a szívemmel” – Galambos Erzsi szomorúan mesélt az állapotáról egy korábbi interjúban

Csütörtökön érkezett a lesújtó hír: nem sokkal a 92. születésnapja előtt elhunyt az utánozhatatlan Galambos Erzsi, aki gyakorlatilag felülmúlhatatlan karriert tudhatott maga mögött, még 90 évesen is színpadon állt.

Galambos Erzsi 91 évet élt / Fotó: MTVA/Zih Zsolt

Emlékezetes alakításai nem csak a nézőkben hagytak örökre nyomot, hanem Bodrogi Gyulában is, akit megrendített a színésznő halálhíre. Mint mondta, pályatársa semmi jelét nem mutatta annak, hogy betegséggel küzd. A valóság azonban egész más volt.

A Ripost megtalálta azt az interjút, amit szinte pontosan 6 évvel ezelőtt adott a lapnak a Kossuth-és Jászai Mari-díjas színésznő. Galambos Erzsi már akkor is az elmúlásról és egészségügyi gondjairól beszélt.

A szíve miatt kellett elköltöznie

„A gyönyörű, Tigris utcai lakásomból sajnos el kellett költöznöm, ami nagyon megviselt. Muszáj volt eljönnöm onnan, mert volt két malőr is a szívemmel: nem bírtam a lépcsőzést és a sok gyaloglást. A bejárati kaputól a házig egy negyvenhárom méteres emelkedő vezetett felfelé. Mire felértem a garázsig, kiköptem a tüdőmet! A szívem kétszer is rendetlenkedett, én pedig nem szerettem volna többet kísérletezni ezzel, nem kockáztatom az életem! Nem is nagyon merem kimondani, de mostanában egyre többször gondolkodom azon, egyáltalán megérem-e a következő karácsonyt…”

– mondta Galambos a Ripost-nak 2017 decemberében.

Galambos Erzsi egészségügyi problémái ellenére tele volt életkedvvel Fotó: Kállai Márton

Imádta a karácsonyt

A művésznő arra is kitért, hogy rajong a karácsonyért, és már alig várja, hogy imádott unokájával töltse az év egyik legszebb, legfontosabb ünnepét.

„Nagy karácsonyrajongó vagyok, egyszerűen imádom az ünnepeket! Minden évben óriási fával várom a családot, amit teljesen egyedül szoktam feldíszíteni. És olyan is előfordul, hogy egész februárig meg is tartom. Az idei karácsony azonban más lesz! Pár nappal ezelőtt költöztem az új otthonomba, lakást vásároltam, és egyelőre minden holmim dobozokban van” – folytatta a művésznő, aki akkor el sem tudta képzelni, hogy rendezkedik be az ünnepekig.

„Most is éppen ládák tetején ülök! Még az új sütőt sem tudom kezelni! Valószínűleg idén nem én készítem majd a karácsonyi menüt. Éjjel-nappal segítenek a barátaim és a család, hogy mihamarabb rend legyen. Már hónapokkal ezelőtt megvásároltam az ajándékokat is. Nem volt nehéz dolgom! Az unokám imádja a legót, a lányommal pedig majd elmegyek vásárolni, és kap valami szépet! Én leszögeztem, hogy nem kérek semmit! December ötödikén volt a születésnapom, nyolcvanhat éves lettem, és elutaztunk együtt három napra egy csodálatos szállodába, Kecskemétre. Nekem ez volt a karácsonyi ajándékom is” – mondta a Ripost-nak 2017-ben Galambos Erzsi.