Eltűnt édesapját keresi a népszerű magyar DJ

Már a rendőrség is keresi a népszerű magyar sztár édesapját, akinek múlt szombaton nyoma veszett Zuglóban, azóta senki sem tud semmit a tartózkodási helyéről. Andrewboy nagyon aggódik eltűnt szülőjéért, bízik benne, hogy hatalmas követőtábora segítségével, megosztásaikkal minél hamarabb és minden sérülés nélkül előkerül szerette.

A híres lemezlovas nem tudja, hol lehet édesapja (Fotó: Facebook)

A rendőrség is körözi a DJ eltűnt édesapját

Andrewboy nemrég ért haza egy ausztráliai útról, a kenguruk országában több fellépése is volt. A napokban pedig arról számolt be, hogy karrierje újra csúcson van, hiszen egymás után érkeznek a külföldi megkeresések. Most már szinte biztos, hogy januárban többet zenél külföldön, mint itthon: Spanyolországba, Thaiföldre és Németországba is hívták. De miközben szakmájában szárnyal, magánélete egy nap alatt összeomlott. A híres DJ édesapja ugyanis eltűnt, Instagram-oldalán is megosztotta a rendőrség körözési felhívását.

Fotó: Instagram

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Bugyi András ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 75 éves férfi 2023. november 10-én reggel egy áruházban vásárolt Zuglóban, a Nagy Lajos király útja és a Mogyoródi út kereszteződésénél, majd ismeretlen helyre távozott, a rendőrök jelenleg is keresik. Bugyi András körülbelül 170 centiméter magas, őszes hajú. Eltűnésekor bordó baseball sapkát, bordó kabátot, kék farmernadrágot és fekete cipőt viselt

– olvasható az Eltűnt emberekért Facebook-csoport posztjában, illetve ITT, a rendőrség oldalán, ahol a körözés visszavonásáig érhetők el az információk.