Elérkezett a pillanat: ezt a lányt választotta a Nagy Ő

Hosszú várakozás után vasárnap este pont került Jákob Zoltán romantikus történetének a végére. Az idei Nagy Ő, Magyarország 39. leggazdagabb embere kimondta annak a hölgynek a nevét, akivel el tudja képzelni, hogy összekösse az életét.

Jákob Zoltán

A fináléban Nati és Betti közül választhatott, akik két igen eltérő randin tudták még egyszer utoljára bizonyítani, hogy képesek lennének örök hűséget fogadni Jákob Zoltánnak.

„Az a furcsa helyzet állt elő, hogy Nati a tűz, Betti pedig a víz, vagy fordítva. Vagyis a választásom a két pólus között hihetetlenül nehéz. Rengeteget mérlegeltem és még több tanácsot hallgattam meg a családtagjaimtól, a barátaimtól és persze Ramónától is”– mesélt korábban Zoli a döntési folyamatról, akkor természetesen még a végső név nélkül, hozzátéve: rengetek új impulzus érte mind a döntős lányokról, mind a többiekről, amikor később, immár az adásba kerülés után viszont látta a tévében az eseményeket.

Komoly érvvel indokolta meg végső választását Jákob Zoli

Az utolsó rózsaceremónián nem volt mese, ki kellett kimondania az utolsó szót. A Crystal Nails tulajdonosa megható szavakkal árulta el döntését.

Ahhoz, hogy igazán szerelembe tudjak esni, az is fontos, hogy hasonló legyen az utunk. Te nagyon az út elején vagy, ezért most el kell engedjelek… Nagyon szép volt minden együtt. A szívemben megőrizlek

– búcsúzott Jákob Zoli Natitól, azaz végül Betti lett az, aki a Nagy Ő végső párjaként került ki a műsorból.

A fiatal lány, összetörve fogadta a hírt és könnyeivel küszködve beszélt érzéseiről – írja a Ripost.

„Nagyot csalódtam, de igazából már kezdem megszokni. Sokszor pofára esünk, de mindig fel kell állni és erősnek lenni… Ez most nagyon rosszulesett, de túl fogok ezen is lépni, mint ahogy mindenen. Akármennyire is rosszul vagyok, majd összeszedem magamat és továbblépek. Örülök neki, hogy boldog lesz. Ha ő ezt gondolja helyesnek, akkor én is ezt gondolom helyesnek. Ha szerinte nem közös az utunk, akkor lehet, hogy így is van” – mondta a fiatal lány.