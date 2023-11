Cserpes Laura kitárulkozott, ömlenek a hozzászólások

Bár kifejezetten aktív, két és fél hónapja nem kapott annyi hozzászólást Instagram-bejegyzéséhez Cserpes Laura, mint a héten. Pedig a szexi énekes-színésznő ezúttal nem bikiniben mutatta meg magát, ám a kitárulkozó bejegyzése és a hozzá tartozó kérdés több rajongóját is beindította.

„Ha bármit üzenhetnék 16 éves önmagamnak, az egyik biztosan az lenne, hogy bízzak jobban az intuíciómban, mert az eddig még soha nem csapott be. Nem tudom ti hogy vagytok ezzel, de nekem sokszor vannak megérzéseim különböző élethelyzetekben. Volt olyan, hogy mertem hallgatni ezekre, de volt olyan is, hogy színtiszta logika mentén hoztam meg bizonyos döntéseket az életemben. Valahogy legtöbbször mégis az bizonyult jobb választásnak, amit az ösztöneim legelőször súgtak.”

– írta a most 35 éves Cserpes Laura. Majd megkérdezte követőit:

„Ti szoktatok hallgatni a megérzéseitekre vagy inkább a logikus döntésekben hisztek?”

Többen is reagáltak, nem egy hozzászólásra Laura is írt.

„Hol így, hol úgy!!! De a legrosszabb, amikor a hangok a fejemben csendben vannak!!! Akkor tudom, hogy szívás lesz a vége!”

– írta valaki.

„Igen, a belső hangok jó irányt mutatnak”

– jegyezte meg más, akinek a következőt írta Cserpes Laura:

„Egyetértek, csak néha nem merünk hallgatni rá.”

„Sajnos vagy nem, de a belső hang igenis tudja a dolgát!”

– vélekedett egy újabb hozzászóló.

„Szerintem is”

– reagált a színész-énekesnő.

„Mindig az első megérzés a jó. Az a baj, hogy ez egy halk hang és emiatt nem vesszük komolyan. Valamint elodázzuk azzal, hátha van más lehetőség. Amíg a lehetőségeket kutatjuk, ez a belső hang eltűnik, ennek oka, hogy a szabad akaratot tiszteletben tartja”

– osztotta meg álláspontját egy rajongó.

„Ez jó meglátás”

– fűzte hozzá Cserpes Laura.

