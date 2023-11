A Tv2 felfedezettje a vezetésről: "Azért nőből vagyok, belefér egy-két baki"

Szakács Szilvia a Sztárban Sztár leszek! második évadának döntőse és női hangja, 2021 végén mutatkozott be a magyar nagyközönségnek. A csíkszeredai származású énekesnő 15 évesen költözött fel Budapestre a tehetségkutató műsor kedvéért. Azóta már a 18. életévét is betöltötte. A Metropolnak most elmesélte, hogy az élete azóta egy nagyszerű káosz lett.

Szakács Sziszi bele tudott kóstolni az előadói szakmába (Fotó: Bors)

Rengeteget dolgozik

Sziszi nagyszerű lehetőségeket kapott a műsor után, amik mellett ő is szépen lassan felcseperedik és beletanul az előadói hivatásba. Rácz Gergő énekesnőjeként kápráztatja el a közönséget hangjával.

„Úgy tudnám jellemezni az életemet a Sztárban Sztár leszek! után, hogy maga a káosz. De nagyon szeretem, mert azt szoktam mondani, hogy én akkor élek, ha több munka van, mint szabadidő egy napban. Szinte folyamatosan turnézunk Gergővel. Készülnek az új dalok meg klipek, mellette suliba is járok és most fogok érettségizni is” – nem győzte sorolni a fiatal énekesnő a teendőit a Metropol munkatársának.

Út a szabadság felé

Bár az énekesnő naptárja elég feszes, lélekben egy végtelenül szabad természet. Ezért is elengedhetetlen volt számára, hogy megszerezze a jogosítványt. A sok teendő mellett ennek is pontot rakott a végére.

„Szerintem nagyon fontos az, hogy az embernek legyen jogosítványa, mert az nagy szabadságot ad. Az elmúlt időszakban ezen is rengeteget dolgoztam. A héten volt a forgalmi vizsgám, ami nagyon jól sikerült, átmentem. Szerintem jól megy nagyon a vezetés, persze azért nőből vagyok, belefér egy-két baki néha… Ami sokat változott bennem a vezetéssel kapcsolatban az a magabiztosság. Amikor először vezettem, akkor nagyon féltem, de ez a félelem most már szinte teljesen megszűnt” – jegyezte meg Sziszi, aki lassan hozzá is jut a jogosítványához és elkezdhet gondolkodni az első autóján, ami biztos olyan stílusos lesz, mint ő.