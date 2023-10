Tóth Vera gyászol - a szomorú hírt ő maga jelentette be

Az köztudott, hogy Tóth Vera és Pauli Zoli is nagy állatbarát, mindig is volt cica és kutya a háznál. És most egy szívszaggató dolgon megy át a pár, hiszen az énekesnő imádott cicája elpusztult.

Tóth Vera így búcsúzik szeretett cicájától, Fülöptől:

A világ legkedvesebb cirmosa mai napon itt hagyott. Hiszem, hogy most már megtaláltad az én Lajos lányomat, te kis mindent is megérző, Fülöp cicám

- írja bejegyzésében az énekesnő, amit ide kattintva nézhetsz meg.