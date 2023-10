"Szerintem babát vár" - bővül Rácz Jenőék családja?

Rácz Jenő élete teljesen felfordult, mikor egy televíziós forgatásnak köszönhetően megismerte élete szerelmét, Gyuricza Dórit. A sztárséf már egy ölelésből tudta, hogy megtalálta az igazit, s úgy tűnik, nagyon jók a megérzései, hiszen idén augusztusban már a második házassági évfordulójukat ünnepelték szerelmük gyümölcsével, a kicsi Kamillával.

Érhető módon, a házaspár azóta nem is lehetne boldogabb, azonban néhány szemfüles rajongó úgy sejti, hamarosan még nagyobb öröm éri majd őket...

Fotó: hot! magazin

Rácz Jenőéknél jön a következő baba?

"Sokat takargatja a pocakját"

Dóri legújabb fotói alatt beindultak a találgatások arról, hogy rövid időn belül bővülhet a Rácz család. Erre abból következtettek, hogy a sztáranyuka mostanában próbálja takargatni a pocakját a fotókon, illetve egy kommentelő szerint a napokban sem engedte már lefotózni magát az egyik rendezvényen.

Dóri kisbabát vár? Feltűnően sokat takargatja most a pocakját

- tette fel a kérdést egy kíváncsiskodó, amire természetesen azonnal jöttek a válaszok. Persze, nem Dóritól...

"Szerintem igen, pont ezt figyeltem meg én is. Ráadásul többször is mondták már, hogy hamar szeretnének kistesót" - írta valaki.

"Nem engedte fotózni magát a hétvégén sem az Alakreformon" - tette hozzá egy informátor, ám ez még nem bizonyítja, hogy Dóri valóban kisbabát várna. Főleg úgy, hogy a pár hete még a férje azt nyilatkozta: szeretnének várni egy-két évet.

"Még várunk egy-két évet"

A sztárséf úgy érzi, feleségével még jobban elmélyült a kapcsolatuk és igazi családdá kovácsolódtak, mióta a kislányuk megszületett. Ám nem titkolják, szeretnének majd kistesót Kamillának, de egyelőre nem érzik még időszerűnek a dolgot.

"Szerintem mindenképp jót tenne Kamillának egy testvér, s talán még nekünk is könnyebb lenne. Jelenleg ugyanis egész nap mi vagyunk az ő szórakoztatója. Mérlegelni kell, mert egy gyerek mellett még kivitelezhető az a sok tevékenység, pörgés és munka, amit megszoktunk. Azt érzem, ha most jönne még egy baba, fel kellene adnunk bizonyos dolgokat. Ha viszont még várunk egy-két évet, szerintem fent tudjuk tartani ezt az energiaszintet, és nem megy például az üzleti tevékenységünk rovására, hogy vállalunk még egy gyereket" - mondta a hot! magazinnak Jenő, így pedig nagyon úgy tűnik, hogy a rajongók teóriája meg is dőlt. Bár nem tagadja, minél jobban telik az idő, annál nyitottabb a kistesó érkezésére.

Dórit semmiképpen nem szeretném egyedül hagyni ebben, viszont nekem még kell egy pici idő ahhoz, hogy mindent el tudjak látni. Azt viszont mindenképp látom, hogy minél jobban telik az idő, annál nyitottabbak vagyunk egy második gyerekre

- mondta a séf.