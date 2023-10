Ördög Nóra csúnyán csőbe húzta Lékai-Kiss Ramónát

A válasz pedig szinte gondolkodás nélkül érkezett, így A Nagy Ő háziasszonya kezdhet lélekben és testben is készülni, hiszen meglepődnénk, ha a csatorna nem kapna az alkalmon és nem fogná szaván Lékai-Kiss Ramónát és férjét. Ehhez persze az kell, hogy az Ázsia Expresszből jövőre, vagy valamikor a távolabbi jövőben leforgassák az ötödik évadot. Erre minden esély megvan, hiszen a kalandreality négy évad óta verhetetlen.

Ördög Nóra bekérdezett... Fotó: YouTube/Nánázsia

„Egyértelműen elindulnék...”

„Itt vagyunk a TV2 Csoport sales partyján, és micsoda sztárvendégekre bukkantam” – kezdte Nóri a videóban, melyet beszerkesztett a Nánázsia legfrissebb epizódjába is, így a felfokozott hangulatban feltett kérdésére adott válasz örök időkre az interneten marad, vagyis Rami és a férje is számonkérhetőek lesznek, ha eljön az ideje.

Annyit szeretnék kérdezni tőletek, hogy ti elindulnátok az Ázsia Expresszben?

– nézett a Lékai-Kiss házaspárra kérdőn Nóri. Máté azonnal és nagyon határozottan igennel felelt, majd Rami is lelkesen csatlakozott hozzá. „Egyértelműen elindulnék, csak most attól félek, hogy ha ezt kimondjuk, akkor jövőre mennünk kell...” – mondta nevetve a műsorvezető, aki feltehetően nem is jár olyan messze az igazságtól.

Meggondolta magát, de...

A házaspár később abban reménykedett, hogy válaszukat Nóri kivágja a vlogból, de mint láthatjuk, ez nem történt meg. Ezután az Ázsia Expressz műsorvezetője válaszolt egy gyakran feltett nézői kérdésre és elmondta, hogy a játékosok nem kapnak enni a stábtól a forgatások alatt, vagyis valóban csak azt eszik, amit esténként a vendéglátóiktól kapnak, ha egyáltalán kapnak valamit.

„A stábtagok ugyan kapnak enni, de a versenyzőknek nem adunk.

„Kőkemény szigor van, amit ráadásul a gyártó cég ellenőriz is. Ha én elgyengülnék és valakinek adnék enni, mert jó fej vagyok, akkor a külföldi gyártó cégtől odakoppintanának” – magyarázta a kamerába Nóri, mire Rami férje meggondolta magát, de remélhetőleg már későn.